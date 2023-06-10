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Премьер Канады Трюдо объявил о выделении военной помощи Украине

Премьер Канады Трюдо объявил о выделении военной помощи Украине - РИА Новости, 10.06.2023

Премьер Канады Трюдо объявил о выделении военной помощи Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев объявил о выделении военной помощи Украине на 375 миллионов долларов, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T16:05

2023-06-10T16:05

2023-06-10T16:36

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канада

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев объявил о выделении военной помощи Украине на 375 миллионов долларов, передает агентство Рейтер.Ранее радиостанция Radio-Canada информировала, что Трюдо в субботу прибыл с неожиданным визитом в столицу Украины."Трюдо заявил во время поездки в Киев в субботу, что Канада примет участие в межнациональных усилиях по подготовке украинских пилотов-истребителей, и объявил о выделении военной помощи Киеву на сумму 500 миллионов канадских долларов (375 миллионов долларов США)", - говорится в сообщении агентства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230421/toplivo-1866872693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, украина, киев, джастин трюдо, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато