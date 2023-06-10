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Премьер Канады прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 10.06.2023
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13:06 10.06.2023 (обновлено: 16:25 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/tryudo-1877378773.html
Премьер Канады прибыл с визитом в Киев
Премьер Канады прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 10.06.2023
Премьер Канады прибыл с визитом в Киев
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл с визитом в столицу Украины Киев, сообщает радиостанция Radio-Canada. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T13:06
2023-06-10T16:25
в мире
канада
киев
украина
джастин трюдо
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл с визитом в столицу Украины Киев, сообщает радиостанция Radio-Canada. "Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев", — передает радио. Отмечается, что это уже вторая поездка Трюдо на Украину с начала конфликта. В этот раз его сопровождает министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд.
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в мире, канада, киев, украина, джастин трюдо
В мире, Канада, Киев, Украина, Джастин Трюдо
Премьер Канады прибыл с визитом в Киев

Премьер Канады Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев

© AFP 2023 / Pool/Valentyn OgirenkoПремьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с визитом в Киев
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / Pool/Valentyn Ogirenko
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с визитом в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл с визитом в столицу Украины Киев, сообщает радиостанция Radio-Canada.
"Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев", — передает радио.
Отмечается, что это уже вторая поездка Трюдо на Украину с начала конфликта. В этот раз его сопровождает министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд.
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В миреКанадаКиевУкраинаДжастин Трюдо
 
 
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