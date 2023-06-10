https://ria.ru/20230610/tryudo-1877378773.html

Премьер Канады прибыл с визитом в Киев

Премьер Канады прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 10.06.2023

Премьер Канады прибыл с визитом в Киев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл с визитом в столицу Украины Киев, сообщает радиостанция Radio-Canada. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T13:06

2023-06-10T13:06

2023-06-10T16:25

в мире

канада

киев

украина

джастин трюдо

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл с визитом в столицу Украины Киев, сообщает радиостанция Radio-Canada. "Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев", — передает радио. Отмечается, что это уже вторая поездка Трюдо на Украину с начала конфликта. В этот раз его сопровождает министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд.

https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877328451.html

канада

киев

украина

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Влада Копылова

в мире, канада, киев, украина, джастин трюдо