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Премьер Канады прибыл с визитом в Киев
Премьер Канады прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 10.06.2023
Премьер Канады прибыл с визитом в Киев
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл с визитом в столицу Украины Киев, сообщает радиостанция Radio-Canada. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T13:06
2023-06-10T13:06
2023-06-10T16:25
в мире
канада
киев
украина
джастин трюдо
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу прибыл с визитом в столицу Украины Киев, сообщает радиостанция Radio-Canada. "Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев", — передает радио. Отмечается, что это уже вторая поездка Трюдо на Украину с начала конфликта. В этот раз его сопровождает министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд.
https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877328451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, киев, украина, джастин трюдо
В мире, Канада, Киев, Украина, Джастин Трюдо
Премьер Канады прибыл с визитом в Киев
Премьер Канады Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев