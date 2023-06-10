https://ria.ru/20230610/trevoga-1877447460.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.06.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T23:30
2023-06-10T23:30
2023-06-10T23:30
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
в мире
черниговская область
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в 22.45 в Харьковской области и в 23.15 в Черниговской области (совпадает с мск). Ранее воздушная тревога была объявлена в 21.45 объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, харьковская область, в мире, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, В мире, Черниговская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу