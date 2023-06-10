https://ria.ru/20230610/trevoga-1877441049.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.06.2023
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области,... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T21:55
2023-06-10T21:55
2023-06-10T22:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным онлайн-карты, сигнал тревоги в областях прозвучал в 21.45 (совпадает с мск).Ранее воздушная тревога была объявлена в 17:30 в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу