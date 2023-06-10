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В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:41 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/trevoga-1877344187.html
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.06.2023
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T03:41
2023-06-10T03:41
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в промежутке с 03.31 по 03.32 (совпадает с мск). Ранее тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230610/vzryvy-1877341153.html
киев
киевская область
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в мире, киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYЛюди в метро в Киеве
Люди в метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Люди в метро в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в промежутке с 03.31 по 03.32 (совпадает с мск).
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Вчера, 01:57
Ранее тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 июня, 17:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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