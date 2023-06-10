https://ria.ru/20230610/trevoga-1877344187.html

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.06.2023

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T03:41

2023-06-10T03:41

2023-06-10T03:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в промежутке с 03.31 по 03.32 (совпадает с мск). Ранее тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230610/vzryvy-1877341153.html

киев

киевская область

украина

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