https://ria.ru/20230610/trevoga-1877344187.html
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.06.2023
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T03:41
2023-06-10T03:41
2023-06-10T03:41
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в промежутке с 03.31 по 03.32 (совпадает с мск). Ранее тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу