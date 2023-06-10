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В Европе предпочитают беспилотные автобусы, выяснили аналитики - РИА Новости, 10.06.2023
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08:25 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/transport-1877354461.html
В Европе предпочитают беспилотные автобусы, выяснили аналитики
В Европе предпочитают беспилотные автобусы, выяснили аналитики - РИА Новости, 10.06.2023
В Европе предпочитают беспилотные автобусы, выяснили аналитики
Российская компания "Яндекс" сообщила в минувшую среду о запуске в тестовом режиме первых беспилотных такси в Москве, РИА Новости изучили, как обстоят дела с... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T08:25
2023-06-10T08:25
в мире
европа
финляндия
берлин (город)
яндекс
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Российская компания "Яндекс" сообщила в минувшую среду о запуске в тестовом режиме первых беспилотных такси в Москве, РИА Новости изучили, как обстоят дела с внедрением автономного транспорта в европейских странах. До автономного такси там пока не дошли нигде, однако идут эксперименты с другими видами транспорта. Смелость города беретВ Греции первый беспилотный микроавтобус начал курсировать еще в далеком 2015 году. Город Трикала стал единственными из пяти городов Европы, участвующих в эксперименте, чьи власти осмелились запустить такой автобус в городской среде. Микроавтобус на 10 человек был запрограммирован на движение по определенному маршруту в 9 километров через спутник GPS и развивал скорость 10-12 километров в час. Однако в конце 2015 года транспортное средство едва не попало в аварию, расследование показало сбой в системе из-за временной потери сигнала или смещения на несколько сантиметров. Спустя пять лет муниципалитет решил вернуть беспилотные автобусы и в апреле 2023 года представил пилотный проект. Ожидается, что такой транспорт будет возить студентов кафедры физического воспитания и спортивных наук Фессалийского университета, курсантов школы унтер-офицеров и сотрудников муниципалитета Трикалы. В Финляндии испытания автобусов-роботов также начались довольно рано - в 2016 году. Небольшие электробусы вместительностью буквально несколько человек передвигаются со скоростью около 15 километров в час, не имеют ни тормоза, ни акселератора, ни даже руля, а для его работы используются датчики и программное обеспечение. Всего в Финляндии более 100 различных компаний работает над программами автоматизации транспорта и его созданием. Высокие амбицииВо Франции беспилотные автобусы и такси - пока только мечты борцов за экологию. В 2021 году в департаменте Валь-де-Марн к югу от Парижа протестировали беспилотный автобус, однако он так и не был введен в эксплуатацию на постоянной основе. В небольших городках и коммунах на коротких маршрутах можно встретить микроавтобусы без водителей, но эти технологии пока далеки от полноценного общественного транспорта. Однако в августе 2022 года власти законодательно разрешили использование самоуправляемых автомобилей без необходимости водителю держать руль, а недавно стало известно, что автономный автобус вскоре начнет перевозить пассажиров по маршруту в Парижском регионе. Вместе с этим, несмотря на относительно медленный прогресс, во Франции уже звучали общения запустить к 2026 году первую в Европе линию из шести полностью автономных шаттлов, и даже сообщалось о планах внедрить к 2024 году летающее беспилотное такси. Поздний стартВ Италии использование беспилотного автотранспорта находится на экспериментальной стадии, и подобные испытания начались только весной 2022 года. Такое отставание от других стран объясняется необходимостью внесения серьезных изменений в Кодекс дорожного движения. В настоящий момент в рамках тестового режима в Турине начали курсировать два самодвижущихся микроавтобуса по маршруту примерно в 5 километров. В Милане же год назад начался эксперимент с небольшим парком самодвижущихся роботов для доставки грузов. Доверяй, но проверяйВ швейцарском кантоне Фрайбург тестирование двух автономных микроавтобусов началось в 2018 году. Они перевозят 11 пассажиров на короткое расстояние в 1300 метров, однако на борту необходимо присутствие специалиста для контроля технологии. В кантоне Вале с июня 2016 года также эксплуатируются два автономных автобуса. Вместе с этим Швейцария ведет разработку автомобиля-грузчика, умеющего загружать и выгружать свой груз самостоятельно, однако для управления им по-прежнему необходим водитель-человек. Испытания обычного автономного автомобиля прошли в Цюрихе еще в мае 2015 года, но с тех пор никаких конкретных результатов достигнуто не было. Похожая ситуация обстоит и в Великобритании, где в мае 2023 года между Эдинбургом и шотландским округом Файф начали курсировать пять автопилотных автобусов. На их борту также будет находиться водитель, который в случае необходимости возьмет на себя управление транспортным средством, и "капитан", который будет продавать билеты и оказывать поддержку пассажирам. Вместе с этим британские власти стараются активно развивать сектор беспилотного транспорта и первыми в Европе одобрили в 2022 году использование на дорогах автомобилей с системой автономного вождения. Правительство также выделило 100 миллионов фунтов стерлингов для обеспечения крупного производства таких автомобилей. Тише едешь — дальше будешь В Германии тестовые запуски автономных автобусов проводятся стабильно уже на протяжении нескольких лет, однако точных сроков ввода в эксплуатацию таких технологий на постоянной основе пока нет. В частности, в Берлине и Карлсруэ на небольших расстояниях проходили испытания электробусы, а в Берлине и Гамбурге в тестовом режиме курсируют несколько беспилотных автомобилей с так называемыми телеводителями. Однако настоящее автономное такси появится в стране не ранее 2025 года. В Гамбурге планируется запуск службы развоза - микроавтобусов, забирающих по несколько человек, которым по пути. Введение подобных такси повсеместно будет возможно только в случае успеха проекта. В Чехии же развитие беспилотных автомобилей находится пока на уровне подготовки законодательной базы и испытания отдельных компонентов, потому полностью автономных автомобилей на чешских дорогах пока нет. В Польском Кракове в 2021 году испытали беспилотный трамвай. Он проехал немногим больше трех километров, и с тех пор проект не давал о себе знать. В Австрии дело также ограничилось только испытаниями беспилотных электробусов в одном из крупных районов Вены, которые завершились в 2021 году. По окончании трехгодичного тестирования австрийская транспортная компания Wiener Linien отметила, что "путь к автономному вождению в местном общественном транспорте еще долог".
https://ria.ru/20230607/taksi-1876713319.html
https://ria.ru/20230503/transport-1869433117.html
https://ria.ru/20221111/mtusi-1830572019.html
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в мире, европа, финляндия, берлин (город), яндекс
В мире, Европа, Финляндия, Берлин (город), Яндекс
В Европе предпочитают беспилотные автобусы, выяснили аналитики

В Европе экспериментируют с разными видами автономного транспорта, в том числе автобусами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСпециальный знак - литера "А", обозначающий автономное вождение
Специальный знак - литера А, обозначающий автономное вождение - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Специальный знак - литера "А", обозначающий автономное вождение. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Российская компания "Яндекс" сообщила в минувшую среду о запуске в тестовом режиме первых беспилотных такси в Москве, РИА Новости изучили, как обстоят дела с внедрением автономного транспорта в европейских странах.
До автономного такси там пока не дошли нигде, однако идут эксперименты с другими видами транспорта.

Смелость города берет

В Греции первый беспилотный микроавтобус начал курсировать еще в далеком 2015 году. Город Трикала стал единственными из пяти городов Европы, участвующих в эксперименте, чьи власти осмелились запустить такой автобус в городской среде. Микроавтобус на 10 человек был запрограммирован на движение по определенному маршруту в 9 километров через спутник GPS и развивал скорость 10-12 километров в час. Однако в конце 2015 года транспортное средство едва не попало в аварию, расследование показало сбой в системе из-за временной потери сигнала или смещения на несколько сантиметров.
Спустя пять лет муниципалитет решил вернуть беспилотные автобусы и в апреле 2023 года представил пилотный проект. Ожидается, что такой транспорт будет возить студентов кафедры физического воспитания и спортивных наук Фессалийского университета, курсантов школы унтер-офицеров и сотрудников муниципалитета Трикалы.
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В Финляндии испытания автобусов-роботов также начались довольно рано - в 2016 году. Небольшие электробусы вместительностью буквально несколько человек передвигаются со скоростью около 15 километров в час, не имеют ни тормоза, ни акселератора, ни даже руля, а для его работы используются датчики и программное обеспечение. Всего в Финляндии более 100 различных компаний работает над программами автоматизации транспорта и его созданием.

Высокие амбиции

Во Франции беспилотные автобусы и такси - пока только мечты борцов за экологию. В 2021 году в департаменте Валь-де-Марн к югу от Парижа протестировали беспилотный автобус, однако он так и не был введен в эксплуатацию на постоянной основе. В небольших городках и коммунах на коротких маршрутах можно встретить микроавтобусы без водителей, но эти технологии пока далеки от полноценного общественного транспорта.
Однако в августе 2022 года власти законодательно разрешили использование самоуправляемых автомобилей без необходимости водителю держать руль, а недавно стало известно, что автономный автобус вскоре начнет перевозить пассажиров по маршруту в Парижском регионе.
Вместе с этим, несмотря на относительно медленный прогресс, во Франции уже звучали общения запустить к 2026 году первую в Европе линию из шести полностью автономных шаттлов, и даже сообщалось о планах внедрить к 2024 году летающее беспилотное такси.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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3 мая, 15:38

Поздний старт

В Италии использование беспилотного автотранспорта находится на экспериментальной стадии, и подобные испытания начались только весной 2022 года. Такое отставание от других стран объясняется необходимостью внесения серьезных изменений в Кодекс дорожного движения. В настоящий момент в рамках тестового режима в Турине начали курсировать два самодвижущихся микроавтобуса по маршруту примерно в 5 километров. В Милане же год назад начался эксперимент с небольшим парком самодвижущихся роботов для доставки грузов.

Доверяй, но проверяй

В швейцарском кантоне Фрайбург тестирование двух автономных микроавтобусов началось в 2018 году. Они перевозят 11 пассажиров на короткое расстояние в 1300 метров, однако на борту необходимо присутствие специалиста для контроля технологии. В кантоне Вале с июня 2016 года также эксплуатируются два автономных автобуса.
Вместе с этим Швейцария ведет разработку автомобиля-грузчика, умеющего загружать и выгружать свой груз самостоятельно, однако для управления им по-прежнему необходим водитель-человек. Испытания обычного автономного автомобиля прошли в Цюрихе еще в мае 2015 года, но с тех пор никаких конкретных результатов достигнуто не было.
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11 ноября 2022, 09:00
Похожая ситуация обстоит и в Великобритании, где в мае 2023 года между Эдинбургом и шотландским округом Файф начали курсировать пять автопилотных автобусов. На их борту также будет находиться водитель, который в случае необходимости возьмет на себя управление транспортным средством, и "капитан", который будет продавать билеты и оказывать поддержку пассажирам.
Вместе с этим британские власти стараются активно развивать сектор беспилотного транспорта и первыми в Европе одобрили в 2022 году использование на дорогах автомобилей с системой автономного вождения. Правительство также выделило 100 миллионов фунтов стерлингов для обеспечения крупного производства таких автомобилей.

Тише едешь — дальше будешь

В Германии тестовые запуски автономных автобусов проводятся стабильно уже на протяжении нескольких лет, однако точных сроков ввода в эксплуатацию таких технологий на постоянной основе пока нет. В частности, в Берлине и Карлсруэ на небольших расстояниях проходили испытания электробусы, а в Берлине и Гамбурге в тестовом режиме курсируют несколько беспилотных автомобилей с так называемыми телеводителями. Однако настоящее автономное такси появится в стране не ранее 2025 года. В Гамбурге планируется запуск службы развоза - микроавтобусов, забирающих по несколько человек, которым по пути. Введение подобных такси повсеместно будет возможно только в случае успеха проекта.
Прототип беспилотного автомобиля ШАССИ Урал-432067-73 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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В Чехии же развитие беспилотных автомобилей находится пока на уровне подготовки законодательной базы и испытания отдельных компонентов, потому полностью автономных автомобилей на чешских дорогах пока нет.
В Польском Кракове в 2021 году испытали беспилотный трамвай. Он проехал немногим больше трех километров, и с тех пор проект не давал о себе знать.
В Австрии дело также ограничилось только испытаниями беспилотных электробусов в одном из крупных районов Вены, которые завершились в 2021 году. По окончании трехгодичного тестирования австрийская транспортная компания Wiener Linien отметила, что "путь к автономному вождению в местном общественном транспорте еще долог".
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