https://ria.ru/20230610/tramp-1877448657.html

Из-за Украины США остались без боеприпасов, заявил Трамп

Из-за Украины США остались без боеприпасов, заявил Трамп - РИА Новости, 10.06.2023

Из-за Украины США остались без боеприпасов, заявил Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов, предположив, что щедрость... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T23:46

2023-06-10T23:46

2023-06-10T23:46

в мире

украина

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дональд трамп

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пентагон

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов, предположив, что щедрость президента Джо Байдена имеет коррупционную природу. Выступая перед республиканцами в штате Джорджия, Трамп повторил популярную среди его соратников теорию о том, что действующий глава государства был в доле с сыном Хантером Байденом на Украине, который состоял в руководстве украинской компании "Бурисма" и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов. "Сейчас у нас нет боеприпасов. Боеприпасы на Украине, все они", - заявил Трамп. В Пентагоне не раз заверяли, что при планировании военных поставок на Украину они учитывают собственные потребности. Трамп отметил, что он "перестроил вооруженные силы. У нас было так много боеприпасов. Мы были ими забиты под завязку… А теперь у нас очень мало боеприпасов, чтобы защитить себя". "А потом вы видите, что он получает большие суммы денег из Украины, а потом вы удивляетесь, почему мы делаем это", - добавил он. Байден настаивает, что не был в курсе деловых операций своего сына. Трамп повторил, что при нем конфликта на Украине бы не случилось, пообещав в случае победы добиться мира в течение 24 часов, не дожидаясь даже инаугурации. "Я единственный кандидат, кто может такое пообещать. Я не допущу Третьей мировой войны… А это будет не традиционная война с танками, которые разъезжают туда-сюда и стреляют друг в друга. Это будет ядерная война, возможно, с уничтожением всего мира. Я этого не допущу. Никто больше не может сказать этого", - заявил он.

https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877312610.html

https://ria.ru/20230609/atacms-1877332702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, джорджия, дональд трамп, джо байден, пентагон