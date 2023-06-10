Из-за Украины США остались без боеприпасов, заявил Трамп
Экс-президент США Трамп: военная помощь Киеву оставила американскую армию без боеприпасов
© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов, предположив, что щедрость президента Джо Байдена имеет коррупционную природу.
Выступая перед республиканцами в штате Джорджия, Трамп повторил популярную среди его соратников теорию о том, что действующий глава государства был в доле с сыном Хантером Байденом на Украине, который состоял в руководстве украинской компании "Бурисма" и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов.
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"Сейчас у нас нет боеприпасов. Боеприпасы на Украине, все они", - заявил Трамп.
В Пентагоне не раз заверяли, что при планировании военных поставок на Украину они учитывают собственные потребности.
Трамп отметил, что он "перестроил вооруженные силы. У нас было так много боеприпасов. Мы были ими забиты под завязку… А теперь у нас очень мало боеприпасов, чтобы защитить себя".
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"А потом вы видите, что он получает большие суммы денег из Украины, а потом вы удивляетесь, почему мы делаем это", - добавил он.
Байден настаивает, что не был в курсе деловых операций своего сына.
Трамп повторил, что при нем конфликта на Украине бы не случилось, пообещав в случае победы добиться мира в течение 24 часов, не дожидаясь даже инаугурации.
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"Я единственный кандидат, кто может такое пообещать. Я не допущу Третьей мировой войны… А это будет не традиционная война с танками, которые разъезжают туда-сюда и стреляют друг в друга. Это будет ядерная война, возможно, с уничтожением всего мира. Я этого не допущу. Никто больше не может сказать этого", - заявил он.