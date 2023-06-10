Трамп заявил, что его не остановить, несмотря на предъявленные обвинения
Трамп пообещал продолжить политическую деятельность после предъявления обвинений
© AP Photo / Chris SewardБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Chris Seward
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в своем первом публичном выступлении после предъявления ему обвинений пообещал продолжить политическую деятельность и связал очередное уголовное дело со своими успехами в борьбе за возвращение в Белый дом.
Трампу, который настаивает на своей невиновности, инкриминируют хранение в бытность частным лицом секретной документации, связанной с национальной безопасностью, и препятствование правосудию.
"Эти нелепые и безосновательные обвинения, выдвинутые против меня "министерством несправедливости", которое администрация Байдена превратила в орудие политической борьбы, войдут в историю как один из самых чудовищных случаев злоупотребления властью в истории нашей страны", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в штате Джорджия.
Он обвинил действующего президента Джо Байдена в попытке упрятать в тюрьму "главного политического оппонента, который с большим отрывом бьет его в предвыборных опросах".
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"Мы действительно побеждаем с разгромным перевесом… Если бы это было не так, не было бы никакой охоты на ведьм, не было бы никакого обвинения", - сказал экс-президент, назвав происходящее "вмешательством в выборы".
Трамп, участвующий в президентских выборах 2024 года, заверил, что не откажется от своих политических планов и амбиций. "Меня не остановить. Я не перестану сражаться за вас", - пообещал Трамп.
Он заявил, что секретные документы были найдены у Байдена и бывшего вице-президента Майка Пенса, но обвинения в этой связи им не предъявляют, как и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по словам Трампа, уничтожила 33 тысячи электронных письма с конфиденциальной информацией. В прокуратуре подчеркивают, что претензии к Трампу связаны только с материалами, которые он не стал добровольно возвращать в национальные архивы.