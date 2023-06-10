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Трамп заявил, что его не остановить, несмотря на предъявленные обвинения - РИА Новости, 10.06.2023
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23:16 10.06.2023 (обновлено: 23:17 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/tramp-1877446802.html
Трамп заявил, что его не остановить, несмотря на предъявленные обвинения
Трамп заявил, что его не остановить, несмотря на предъявленные обвинения - РИА Новости, 10.06.2023
Трамп заявил, что его не остановить, несмотря на предъявленные обвинения
Экс-президент США Дональд Трамп в своем первом публичном выступлении после предъявления ему обвинений пообещал продолжить политическую деятельность и связал... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T23:16
2023-06-10T23:17
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в своем первом публичном выступлении после предъявления ему обвинений пообещал продолжить политическую деятельность и связал очередное уголовное дело со своими успехами в борьбе за возвращение в Белый дом. Трампу, который настаивает на своей невиновности, инкриминируют хранение в бытность частным лицом секретной документации, связанной с национальной безопасностью, и препятствование правосудию. "Эти нелепые и безосновательные обвинения, выдвинутые против меня "министерством несправедливости", которое администрация Байдена превратила в орудие политической борьбы, войдут в историю как один из самых чудовищных случаев злоупотребления властью в истории нашей страны", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в штате Джорджия. Он обвинил действующего президента Джо Байдена в попытке упрятать в тюрьму "главного политического оппонента, который с большим отрывом бьет его в предвыборных опросах". "Мы действительно побеждаем с разгромным перевесом… Если бы это было не так, не было бы никакой охоты на ведьм, не было бы никакого обвинения", - сказал экс-президент, назвав происходящее "вмешательством в выборы". Трамп, участвующий в президентских выборах 2024 года, заверил, что не откажется от своих политических планов и амбиций. "Меня не остановить. Я не перестану сражаться за вас", - пообещал Трамп. Он назвал себя "экзистенциальной угрозой прогнившему политическому классу". "Они ненавидят нашу страну… Они значительно сильнее, чем Россия, Китай, Северная Корея и Иран вместе взятые… Если вы вернете меня в Белый дом, их правлению придет конец, и Америка снова станет свободной", - сказал Трамп. Он заявил, что секретные документы были найдены у Байдена и бывшего вице-президента Майка Пенса, но обвинения в этой связи им не предъявляют, как и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по словам Трампа, уничтожила 33 тысячи электронных письма с конфиденциальной информацией. В прокуратуре подчеркивают, что претензии к Трампу связаны только с материалами, которые он не стал добровольно возвращать в национальные архивы.
https://ria.ru/20230610/orban-1877383992.html
https://ria.ru/20230609/obvineniya-1877337422.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире
Дональд Трамп, Джо Байден, США, В мире
Трамп заявил, что его не остановить, несмотря на предъявленные обвинения

Трамп пообещал продолжить политическую деятельность после предъявления обвинений

© AP Photo / Chris SewardБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Chris Seward
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в своем первом публичном выступлении после предъявления ему обвинений пообещал продолжить политическую деятельность и связал очередное уголовное дело со своими успехами в борьбе за возвращение в Белый дом.
Трампу, который настаивает на своей невиновности, инкриминируют хранение в бытность частным лицом секретной документации, связанной с национальной безопасностью, и препятствование правосудию.
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Орбан призвал Трампа не сдаваться
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"Эти нелепые и безосновательные обвинения, выдвинутые против меня "министерством несправедливости", которое администрация Байдена превратила в орудие политической борьбы, войдут в историю как один из самых чудовищных случаев злоупотребления властью в истории нашей страны", - сказал Трамп, выступая на съезде республиканцев в штате Джорджия.
Он обвинил действующего президента Джо Байдена в попытке упрятать в тюрьму "главного политического оппонента, который с большим отрывом бьет его в предвыборных опросах".
«
"Мы действительно побеждаем с разгромным перевесом… Если бы это было не так, не было бы никакой охоты на ведьм, не было бы никакого обвинения", - сказал экс-президент, назвав происходящее "вмешательством в выборы".
Трамп, участвующий в президентских выборах 2024 года, заверил, что не откажется от своих политических планов и амбиций. "Меня не остановить. Я не перестану сражаться за вас", - пообещал Трамп.
Он назвал себя "экзистенциальной угрозой прогнившему политическому классу". "Они ненавидят нашу страну… Они значительно сильнее, чем Россия, Китай, Северная Корея и Иран вместе взятые… Если вы вернете меня в Белый дом, их правлению придет конец, и Америка снова станет свободной", - сказал Трамп.
Он заявил, что секретные документы были найдены у Байдена и бывшего вице-президента Майка Пенса, но обвинения в этой связи им не предъявляют, как и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по словам Трампа, уничтожила 33 тысячи электронных письма с конфиденциальной информацией. В прокуратуре подчеркивают, что претензии к Трампу связаны только с материалами, которые он не стал добровольно возвращать в национальные архивы.
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9 июня, 23:47
 
Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
 
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