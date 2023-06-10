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СМИ: ЦРУ сообщало Бельгии данные по теракту на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.06.2023
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10:34 10.06.2023 (обновлено: 14:41 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/terakt-1877367061.html
СМИ: ЦРУ сообщало Бельгии данные по теракту на "Северных потоках"
СМИ: ЦРУ сообщало Бельгии данные по теракту на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.06.2023
СМИ: ЦРУ сообщало Бельгии данные по теракту на "Северных потоках"
ЦРУ через некоторое время после терактов на газопроводах "Северный поток" уведомило Бельгию "о предполагаемой роли Украины" в этой атаке, сообщил... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:34
2023-06-10T14:41
в мире
бельгия
центральное разведывательное управление (цру)
северный поток
сеймур херш
джо байден
сша
северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости. ЦРУ через некоторое время после терактов на газопроводах "Северный поток" уведомило Бельгию "о предполагаемой роли Украины" в этой атаке, сообщил государственный франкоязычный бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на информированные источники."Через некоторое время после диверсии на газопроводе "Северный поток" в конце сентября 2022 года военная разведка Бельгии получила информацию от американцев из ЦРУ. Там шла речь о предполагаемой роли Украины в диверсии", — указал канал.Изначально информацию опубликовало издание De Tijd на нидерландском языке.По имеющимся данным, это свидетельствует, что западные спецслужбы, включая бельгийские, уже много месяцев знают о вероятном участии Киева "в одной из самых жестоких и опасных атак на европейскую энергетическую инфраструктуру". СМИ указывает, что информация не раскрывалась, так как "это могло бы оказать давление на альянс с Украиной".При этом бельгийские журналисты не смогли получить официальный комментарий в Министерстве обороны Бельгии по этому вопросу. "Мы не комментируем работу нашей разведывательной службы и контакты со спецслужбами партнеров", — сказал представитель ведомства.В свою очередь, немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух украинцев. При этом в 2020-м на счету этой фирмы внезапно оказалось 2,8 миллиона евро. Некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230610/kompaniya-1877363986.html
https://ria.ru/20230607/gazoprovody-1876738485.html
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бельгия
сша
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2023
Дарья Буймова
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в мире, бельгия, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, сеймур херш, джо байден, сша, северный поток — 2
В мире, Бельгия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Северный поток, Сеймур Херш, Джо Байден, США, Северный поток — 2
СМИ: ЦРУ сообщало Бельгии данные по теракту на "Северных потоках"

RTBF: ЦРУ сообщало Бельгии о предполагаемой роли Украины в терактах на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости. ЦРУ через некоторое время после терактов на газопроводах "Северный поток" уведомило Бельгию "о предполагаемой роли Украины" в этой атаке, сообщил государственный франкоязычный бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на информированные источники.
«
"Через некоторое время после диверсии на газопроводе "Северный поток" в конце сентября 2022 года военная разведка Бельгии получила информацию от американцев из ЦРУ. Там шла речь о предполагаемой роли Украины в диверсии", — указал канал.
Изначально информацию опубликовало издание De Tijd на нидерландском языке.
По имеющимся данным, это свидетельствует, что западные спецслужбы, включая бельгийские, уже много месяцев знают о вероятном участии Киева "в одной из самых жестоких и опасных атак на европейскую энергетическую инфраструктуру".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
СМИ: польская компания может быть замешана в терактах на "Северных потоках"
Вчера, 10:07
СМИ указывает, что информация не раскрывалась, так как "это могло бы оказать давление на альянс с Украиной".
При этом бельгийские журналисты не смогли получить официальный комментарий в Министерстве обороны Бельгии по этому вопросу.
«
"Мы не комментируем работу нашей разведывательной службы и контакты со спецслужбами партнеров", — сказал представитель ведомства.
В свою очередь, немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух украинцев. При этом в 2020-м на счету этой фирмы внезапно оказалось 2,8 миллиона евро. Некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Англосаксы уходят от ответа на вопрос о "Северных потоках", заявил Патрушев
7 июня, 15:48
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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В миреБельгияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Северный потокСеймур ХершДжо БайденСШАСеверный поток — 2
 
 
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