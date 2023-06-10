https://ria.ru/20230610/taurin-1877069962.html

Не во всех продуктах. Найдено вещество, продлевающее жизнь

Не во всех продуктах. Найдено вещество, продлевающее жизнь - РИА Новости, 10.06.2023

Не во всех продуктах. Найдено вещество, продлевающее жизнь

Ученые выяснили, что дефицит в организме таурина ускоряет старение, а восполнение этой аминокислоты с помощью специальной диеты и пищевых добавок увеличивает... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T08:00

2023-06-10T08:00

2023-06-10T08:13

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Ученые выяснили, что дефицит в организме таурина ускоряет старение, а восполнение этой аминокислоты с помощью специальной диеты и пищевых добавок увеличивает продолжительность жизни. По крайней мере у мышей и обезьян, на которых проводили эксперименты. Незаменимый заменимый тауринВ физиологии незаменимыми называют необходимые для жизнедеятельности вещества, которые организм не производит сам, а получает с пищей. К ним относится, например, значительная часть основных аминокислот, участвующих в образовании белков.Соединения, которые частично синтезируются организмом, а частично поступают извне, называют условно незаменимыми. С возрастом их внутренний приток снижается. Если не восполнять дефицит за счет правильного питания, могут возникнуть проблемы со здоровьем.Характерный пример — таурин. Эта условно незаменимая аминокислота — одна из самых распространенных в человеческом организме. Она играет важную роль в физиологии: улучшает энергетические процессы, поддерживает функции клеточных мембран, нормализует артериальное давление, защищает печень от повреждений, регулирует углеводный и жировой обмен.Кроме того, таурин — очень сильный антиоксидант, он помогает транспортировать питательные элементы, участвует в регенерации органов зрения и профилактике атеросклероза, благоприятно воздействует на нервную систему и препятствует развитию опухолей.В теле человека таурина не более десятой доли общей массы. Больше всего — в желчи (это ее главный компонент), клетках крови, сердца, печени, стенках кишечника и сетчатке глаз. Соединение образуется в результате внутриклеточных метаболических реакций из веществ-предшественников (цистеина, метионина и других), а также поступает извне с пищей животного происхождения.Естественное снижениеИзвестно, что с возрастом обменные реакции замедляются, из-за чего в крови и тканях снижается концентрация многих системных метаболитов. Однако с таурином ситуация особая. Учитывая широчайший спектр его функций, ученые допускают существование обратной связи, при которой дефицит молекул вещества сам становится движущей силой старения.Анализ данных клинического популяционного исследования EPIC-Norfolk, проводимого в Великобритании, показал: низкие уровни таурина и его предшественников напрямую связаны с развитием недугов, сокращающих жизнь, — ожирения, гипертонии, болезней печени, общего воспаления и диабета 2-го типа. Международная группа ученых под руководством Виджая Ядава из Колумбийского университета в Нью-Йорке решила проверить, можно ли повернуть вспять старение, восстановив концентрации таурина в крови до юношеского уровня.Основные наблюдения проводили на мышах, а полученные выводы проверили на других животных моделях — червях и обезьянах. Предыдущие исследования на этих видах показали, что недостаток таурина в раннем возрасте вызывает функциональные нарушения в скелетных мышцах, глазах и нервной системе, которые по биологическим механизмам аналогичны старению.Для начала авторы изучили, как меняется с возрастом содержание таурина. Оказалось, что у пожилых 15-летних обезьян концентрация этого вещества в сыворотке крови процентов на 85 ниже, чем у юных пятилетних. У мышей картина похожая, у человека уровень в течение жизни снижается чуть меньше — примерно на 80 процентов.В молодости организм сам справляется с восполнением таурина, однако ближе к старости особую важность приобретает правильное питание. Эксперименты показали, что у стареющих мышей, которых держали на безтауриновой диете, продолжительность жизни короче, чем в контрольной группе. Зато ежедневные добавки таурина не только продлевали жизнь на десять-двадцать процентов, но и способствовали общему омоложению организма.Добавление таурина в ежедневный рацион благоприятно сказалось на работе внутренних органов (поджелудочной железы, кишечника), мозга, состоянии мышц, костей, иммунной системы, увеличивало выносливость, улучшало координацию и когнитивные функции грызунов. У макак-резусов нормализовало обмен веществ и укрепляло кости, повышало иммунитет и общую продолжительность жизни.На микромолекулярном и генетическом уровнях восполнение таурина привело к снижению нескольких ключевых маркеров старения — таких как накопление эпигенетических изменений ДНК и повреждений митохондрий, сокращение длины теломер, истощение стволовых клеток, а также общий уровень воспаления.Фактор омоложенияПо мнению ученых, восполнение таурина с помощью добавок может стать многообещающей стратегией борьбы со старением. Однако для выработки конкретных рекомендаций и оценки потенциальных рисков нужны дальнейшие исследования и клинические испытания на людях."Старение — сложный процесс, на который влияет множество факторов, включая генетику и условия окружающей среды, — говорит эксперт по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Георгий Суренян. — Таурин может оказывать определенное положительное воздействие на здоровье, но вряд ли станет единственным решением для обращения вспять или замедления процесса старения. Антивозрастная терапия обычно основывается на комплексном подходе, который включает сбалансированное питание, регулярную физическую активность, управление стрессом и другие факторы образа жизни".В пищевых добавках таурин используют давно. Врачи и диетологи назначают их при диабетической ретинопатии, болезнях сердечно-сосудистой системы и печени, а также в некоторых других случаях."Таурин способствует микроциркуляции крови в сосудах сетчатки глаза, благоприятно влияет на клетки сердца, снижает риск инсульта, застойной сердечной недостаточности, атеросклероза, — отмечает нутрициолог, эксперт в области омоложения Галина Хусаинова. — Кроме того, его можно использовать для борьбы с сахарным диабетом. И, что важно, это вещество защищает клетки от окислительного стресса, который считают одним из факторов старения".Таурин помогает бороться с депрессией, его назначают спортсменам для увеличения выносливости. Вещество в целом безопасно и не вызывает серьезных побочных эффектов."Однако, как и с любой другой пищевой добавкой, возможны индивидуальные реакции и непереносимость, — предупреждает врач-косметолог и нутрициолог, специалист по антивозрастной терапии Елена Богатова. — Поэтому перед приемом важно проконсультироваться с врачом и соблюдать рекомендуемые дозы".В большинстве случаев взрослым здоровым людям добавки с таурином не нужны. Исключением могут стать только сторонники особых диет."Таурин в основном присутствует в мясе, рыбе, молоке и яйцах, — продолжает Богатова. — В растительных продуктах его меньше или нет вообще. Однако это не означает, что вегетарианцы автоматически подвержены риску преждевременного старения из-за дефицита этого вещества. Его можно получать из других источников, таких как соя, или использовать добавки".Интересно, что пищевые добавки — не единственный способ повысить уровень таурина в организме. Естественную выработку аминокислоты стимулируют активные, особенно длительные, спортивные упражнения — например, бег или езда на велосипеде. К такому выводу пришли авторы исследования, которые замеряли уровень таурина до и после физических нагрузок у бодибилдеров, бегунов на длинные и короткие дистанции и обычных людей, ведущих сидячий образ жизни.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

здоровье, старение, долголетие, биология, питание, вегетарианство: за и против