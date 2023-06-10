https://ria.ru/20230610/swift-1877390026.html

ООН не убедила Европу переподключить Россельхозбанк к SWIFT, заявили в МИД

ООН не убедила Европу переподключить Россельхозбанк к SWIFT, заявили в МИД - РИА Новости, 10.06.2023

ООН не убедила Европу переподключить Россельхозбанк к SWIFT, заявили в МИД

ООН, несмотря на все усилия, не смогла убедить европейцев снова подключить Россельхозбанк к SWIFT, России нужны результаты по имплементации меморандума с ООН об РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T14:47

2023-06-10T14:47

2023-06-10T14:47

россия

женева (город)

турция

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сергей вершинин

оон

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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. ООН, несмотря на все усилия, не смогла убедить европейцев снова подключить Россельхозбанк к SWIFT, России нужны результаты по имплементации меморандума с ООН об экспорте сельскохозяйственной продукции, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговорах с ООН в Женеве. "И, конечно, существенный вопрос, который мы задавали, требовали, состоит в реSWIFTинге (переподключение к платежной системе SWIFT - ред.) Россельхозбанка. По существу, сегодня в ООН признали, что такой реSWIFTинг, такие действия натыкаются на полную стену негатива со стороны тех, кто принимает решения в Евросоюзе и в других западных столицах", - сказал он. Вершинин назвал такую позицию Запада "лицемерной" и "двуличной", поскольку, по его мнению, очень велика разница между теми словами, которые произносится о якобы изъятиях для сельскохозяйственного экспорта из России, и тем, что происходит на самом деле. "Эти усилия (ООН - ред.) мы не отрицаем, мы видим и знаем об этом, но мы говорим очень просто: нам нужны не только усилия, нам нужны результаты. И результатами, к сожалению, похвастаться невозможно для представителей ООН. Поскольку барьеры на пути транзакций, на пути перестрахование и страхования, на пути размораживания тех средств финансовых, принадлежащих российским компаниям и эконом-операторам, сохраняются, подвижек на этом направлении нет", - выразил сожаление замглавы МИД РФ. В Женеве 9 июня состоялся новый раунд переговоров между Россией, представленной Вершниным, и ООН, представленной генеральным секретарем ЮНКТАД Ребеккой Гринспен, по меморандуму в рамках "зерновой сделки". Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230609/oon-1877326160.html

https://ria.ru/20230609/sdelka-1877152380.html

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женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, женева (город), турция, владимир путин, сергей вершинин, оон, swift, россельхозбанк, экономика