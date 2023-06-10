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Дело Трампа рассмотрит назначенная им ранее судья, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2023
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05:57 10.06.2023 (обновлено: 07:23 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/sud-1877348481.html
Дело Трампа рассмотрит назначенная им ранее судья, пишут СМИ
Дело Трампа рассмотрит назначенная им ранее судья, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2023
Дело Трампа рассмотрит назначенная им ранее судья, пишут СМИ
Рассмотрение дела против экс-президента США Дональда Трампа о неправомерном хранении секретной документации пройдет под председательством Эйлин Кэннон, пишет... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T05:57
2023-06-10T07:23
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
федеральное бюро расследований сша
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Рассмотрение дела против экс-президента США Дональда Трампа о неправомерном хранении секретной документации пройдет под председательством Эйлин Кэннон, пишет New York Times. "Несмотря на то что прокуроры публично обнародовала обширные и подробные доказательства против бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования по документам, они потерпели потенциальную неудачу, неожиданно передав дело судье Эйлин Кэннон", — говорится в публикации газеты.Подчеркивается, что Кэннон в 2022 году удивила экспертов-правоведов, вынеся решения, благоприятные для Трампа. Тогда она вела гражданский иск, поданный им после обыска ФБР в его имении Мар-а-Лаго и изъятии многочисленных правительственных документов и других материалов. Судья Кэннон временно заблокировала следователям доступ к бумагам и назначила специального человека для проверки файлов.При этом издание утверждает, что новые дела в случайном порядке передаются судьям, даже если они связаны с предыдущими.В пятницу Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы. Ему вменяют, в частности, незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и дачу ложных показаний. Кроме того, экс-президента вызвали в суд города Майами в следующий вторник.
https://ria.ru/20230609/obvineniya-1877337422.html
https://ria.ru/20230609/tramp-1877316059.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, федеральное бюро расследований сша, арест трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Федеральное бюро расследований США, Арест Трампа
Дело Трампа рассмотрит назначенная им ранее судья, пишут СМИ

NYT: рассмотрение дела против Трампа передали назначенной им в 2020 году судье Кэннон

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Рассмотрение дела против экс-президента США Дональда Трампа о неправомерном хранении секретной документации пройдет под председательством Эйлин Кэннон, пишет New York Times.
"Несмотря на то что прокуроры публично обнародовала обширные и подробные доказательства против бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования по документам, они потерпели потенциальную неудачу, неожиданно передав дело судье Эйлин Кэннон", — говорится в публикации газеты.
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Подчеркивается, что Кэннон в 2022 году удивила экспертов-правоведов, вынеся решения, благоприятные для Трампа. Тогда она вела гражданский иск, поданный им после обыска ФБР в его имении Мар-а-Лаго и изъятии многочисленных правительственных документов и других материалов. Судья Кэннон временно заблокировала следователям доступ к бумагам и назначила специального человека для проверки файлов.
При этом издание утверждает, что новые дела в случайном порядке передаются судьям, даже если они связаны с предыдущими.
В пятницу Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы. Ему вменяют, в частности, незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и дачу ложных показаний. Кроме того, экс-президента вызвали в суд города Майами в следующий вторник.
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