https://ria.ru/20230610/sud-1877348481.html
Дело Трампа рассмотрит назначенная им ранее судья, пишут СМИ
Дело Трампа рассмотрит назначенная им ранее судья, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2023
Дело Трампа рассмотрит назначенная им ранее судья, пишут СМИ
Рассмотрение дела против экс-президента США Дональда Трампа о неправомерном хранении секретной документации пройдет под председательством Эйлин Кэннон, пишет... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T05:57
2023-06-10T05:57
2023-06-10T07:23
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
федеральное бюро расследований сша
арест трампа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdde0deb39928775c34a5377758f00e2.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Рассмотрение дела против экс-президента США Дональда Трампа о неправомерном хранении секретной документации пройдет под председательством Эйлин Кэннон, пишет New York Times. "Несмотря на то что прокуроры публично обнародовала обширные и подробные доказательства против бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования по документам, они потерпели потенциальную неудачу, неожиданно передав дело судье Эйлин Кэннон", — говорится в публикации газеты.Подчеркивается, что Кэннон в 2022 году удивила экспертов-правоведов, вынеся решения, благоприятные для Трампа. Тогда она вела гражданский иск, поданный им после обыска ФБР в его имении Мар-а-Лаго и изъятии многочисленных правительственных документов и других материалов. Судья Кэннон временно заблокировала следователям доступ к бумагам и назначила специального человека для проверки файлов.При этом издание утверждает, что новые дела в случайном порядке передаются судьям, даже если они связаны с предыдущими.В пятницу Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы. Ему вменяют, в частности, незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и дачу ложных показаний. Кроме того, экс-президента вызвали в суд города Майами в следующий вторник.
https://ria.ru/20230609/obvineniya-1877337422.html
https://ria.ru/20230609/tramp-1877316059.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43f46c770ea878a8cd163ea629b4cf90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, федеральное бюро расследований сша, арест трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Федеральное бюро расследований США, Арест Трампа
Дело Трампа рассмотрит назначенная им ранее судья, пишут СМИ
NYT: рассмотрение дела против Трампа передали назначенной им в 2020 году судье Кэннон