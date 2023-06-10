https://ria.ru/20230610/sud-1877347615.html

Суд в США рассмотрит дело россиянина Винника 5 февраля

Суд в США рассмотрит дело россиянина Винника 5 февраля - РИА Новости, 10.06.2023

Суд в США рассмотрит дело россиянина Винника 5 февраля

Суд по делу гражданина РФ Александра Винника, обвиняемого властями США в отмывании денег, начнется 5 февраля 2024 года, заявил РИА Новости адвокат россиянина... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T05:23

2023-06-10T05:23

2023-06-10T05:23

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россия

греция

александр винник

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Суд по делу гражданина РФ Александра Винника, обвиняемого властями США в отмывании денег, начнется 5 февраля 2024 года, заявил РИА Новости адвокат россиянина Дэвид Ризк. "Да, подтверждаю", - сказал Ризк на вопрос, начнется ли суд 5 февраля. В пятницу в окружном суде Сан-Франциско состоялось досудебное заседание, во время которого принималось решение о сроках начала суда над Винником. Ризк ранее заявлял РИА Новости, что рассчитывает на начало суда по делу его подзащитного осенью. По его словам, Винник также выражал заинтересованность в том, чтобы быть включенным в список на возможный обмен между РФ и США. Винника, которого в прошлом году экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20230420/otravlenie-1866670773.html

сша

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в мире, сша, россия, греция, александр винник