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Суд в США рассмотрит дело россиянина Винника 5 февраля - РИА Новости, 10.06.2023
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05:23 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/sud-1877347615.html
Суд в США рассмотрит дело россиянина Винника 5 февраля
Суд в США рассмотрит дело россиянина Винника 5 февраля - РИА Новости, 10.06.2023
Суд в США рассмотрит дело россиянина Винника 5 февраля
Суд по делу гражданина РФ Александра Винника, обвиняемого властями США в отмывании денег, начнется 5 февраля 2024 года, заявил РИА Новости адвокат россиянина... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T05:23
2023-06-10T05:23
в мире
сша
россия
греция
александр винник
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Суд по делу гражданина РФ Александра Винника, обвиняемого властями США в отмывании денег, начнется 5 февраля 2024 года, заявил РИА Новости адвокат россиянина Дэвид Ризк. "Да, подтверждаю", - сказал Ризк на вопрос, начнется ли суд 5 февраля. В пятницу в окружном суде Сан-Франциско состоялось досудебное заседание, во время которого принималось решение о сроках начала суда над Винником. Ризк ранее заявлял РИА Новости, что рассчитывает на начало суда по делу его подзащитного осенью. По его словам, Винник также выражал заинтересованность в том, чтобы быть включенным в список на возможный обмен между РФ и США. Винника, которого в прошлом году экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы.
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в мире, сша, россия, греция, александр винник
В мире, США, Россия, Греция, Александр Винник
Суд в США рассмотрит дело россиянина Винника 5 февраля

Адвокат Ризк: суд в США приступит к рассмотрению дела россиянина Винника 5 февраля

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Суд по делу гражданина РФ Александра Винника, обвиняемого властями США в отмывании денег, начнется 5 февраля 2024 года, заявил РИА Новости адвокат россиянина Дэвид Ризк.
«
"Да, подтверждаю", - сказал Ризк на вопрос, начнется ли суд 5 февраля.
В пятницу в окружном суде Сан-Франциско состоялось досудебное заседание, во время которого принималось решение о сроках начала суда над Винником.
Ризк ранее заявлял РИА Новости, что рассчитывает на начало суда по делу его подзащитного осенью. По его словам, Винник также выражал заинтересованность в том, чтобы быть включенным в список на возможный обмен между РФ и США.
Винника, которого в прошлом году экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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В миреСШАРоссияГрецияАлександр Винник
 
 
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