https://ria.ru/20230610/strelba-1877394540.html

В Анапе постоялец отеля устроил стрельбу

В Анапе постоялец отеля устроил стрельбу - РИА Новости, 10.06.2023

В Анапе постоялец отеля устроил стрельбу

Постоялец анапского отеля устроил ночью стрельбу, в результате которой краснодарцу оторвало фалангу пальца, сообщают в пресс-службе краевого ГУМВД. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:07

2023-06-10T15:07

2023-06-10T15:07

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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Постоялец анапского отеля устроил ночью стрельбу, в результате которой краснодарцу оторвало фалангу пальца, сообщают в пресс-службе краевого ГУМВД. Отмечается, что сообщение о стрельбе поступило в ночь с пятницы на субботу из отеля "Мореми" в селе Сукко в Анапе. Поссорились постояльцы отеля - житель Ростова-На-Дону 1985 года рождения и краснодарец 1996 года рождения. "Ростовчанин применил травматический пистолет и попал оппоненту в руку. Мужчине оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца", - говорится в сообщении. Отмечается, что стрелявший имел разрешение на оружие. Ростовчанин задержан, а его пистолет изъят. Медики оказали пострадавшему разовую помощь и назначили амбулаторное лечение. Уголовное дело в настоящий момент не возбуждено, однако дознаватель усматривает состав преступления по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия), добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20230610/zaderzhanie-1877391698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, анапа, происшествия, краснодарский край