https://ria.ru/20230610/strelba-1877394540.html
В Анапе постоялец отеля устроил стрельбу
В Анапе постоялец отеля устроил стрельбу - РИА Новости, 10.06.2023
В Анапе постоялец отеля устроил стрельбу
Постоялец анапского отеля устроил ночью стрельбу, в результате которой краснодарцу оторвало фалангу пальца, сообщают в пресс-службе краевого ГУМВД. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:07
2023-06-10T15:07
2023-06-10T15:07
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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Постоялец анапского отеля устроил ночью стрельбу, в результате которой краснодарцу оторвало фалангу пальца, сообщают в пресс-службе краевого ГУМВД. Отмечается, что сообщение о стрельбе поступило в ночь с пятницы на субботу из отеля "Мореми" в селе Сукко в Анапе. Поссорились постояльцы отеля - житель Ростова-На-Дону 1985 года рождения и краснодарец 1996 года рождения. "Ростовчанин применил травматический пистолет и попал оппоненту в руку. Мужчине оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца", - говорится в сообщении. Отмечается, что стрелявший имел разрешение на оружие. Ростовчанин задержан, а его пистолет изъят. Медики оказали пострадавшему разовую помощь и назначили амбулаторное лечение. Уголовное дело в настоящий момент не возбуждено, однако дознаватель усматривает состав преступления по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия), добавляют в ведомстве.
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РИА Новости
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новости - туризм, анапа, происшествия, краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, Анапа, Происшествия, Краснодарский край
В Анапе постоялец отеля устроил стрельбу
В Анапе постоялец отеля устроил стрельбу, после которой мужчине оторвало фалангу пальца
КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Постоялец анапского отеля устроил ночью стрельбу, в результате которой краснодарцу оторвало фалангу пальца, сообщают в пресс-службе краевого ГУМВД.
Отмечается, что сообщение о стрельбе поступило в ночь с пятницы на субботу из отеля "Мореми" в селе Сукко в Анапе. Поссорились постояльцы отеля - житель Ростова-На-Дону
1985 года рождения и краснодарец 1996 года рождения.
"Ростовчанин применил травматический пистолет и попал оппоненту в руку. Мужчине оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стрелявший имел разрешение на оружие. Ростовчанин задержан, а его пистолет изъят. Медики оказали пострадавшему разовую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Уголовное дело в настоящий момент не возбуждено, однако дознаватель усматривает состав преступления по части 2 статьи 112 УК РФ
(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия), добавляют в ведомстве.
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