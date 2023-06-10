https://ria.ru/20230610/ssha-1877340530.html

США выделят средства для выявления недостатков украинской экономики

США выделят средства для выявления недостатков украинской экономики - РИА Новости, 10.06.2023

США выделят средства для выявления недостатков украинской экономики

США выделяют 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T01:16

2023-06-10T01:16

2023-06-10T01:16

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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. США выделяют 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине, сообщил госдепартамент. Деньги поступят в рамках реализации "страновой" программы Организации экономического сотрудничества и развития. "США всецело поддерживают страновую программу ОЭСР для Украины и рады выделить 437 тысяч долларов на ее имплементацию. Страновая программа ОЭСР поддержит украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции", - говорится в пресс-релизе. На американский взнос предполагается провести исследование экономики Украины для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ. В госдепартаменте напомнили, что США оказали Украине бюджетную помощь на 19,25 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230608/aktivy-1877098952.html

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украина, сша, оэср, в мире