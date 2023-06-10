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США выделят средства для выявления недостатков украинской экономики - РИА Новости, 10.06.2023
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01:16 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/ssha-1877340530.html
США выделят средства для выявления недостатков украинской экономики
США выделят средства для выявления недостатков украинской экономики - РИА Новости, 10.06.2023
США выделят средства для выявления недостатков украинской экономики
США выделяют 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T01:16
2023-06-10T01:16
украина
сша
оэср
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. США выделяют 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине, сообщил госдепартамент. Деньги поступят в рамках реализации "страновой" программы Организации экономического сотрудничества и развития. "США всецело поддерживают страновую программу ОЭСР для Украины и рады выделить 437 тысяч долларов на ее имплементацию. Страновая программа ОЭСР поддержит украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции", - говорится в пресс-релизе. На американский взнос предполагается провести исследование экономики Украины для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ. В госдепартаменте напомнили, что США оказали Украине бюджетную помощь на 19,25 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230608/aktivy-1877098952.html
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украина, сша, оэср, в мире
Украина, США, ОЭСР, В мире
США выделят средства для выявления недостатков украинской экономики

Госдеп: США выделят 437 тысяч долларов для выявления недостатков украинской экономики

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. США выделяют 437 тысяч долларов на анализ экономической ситуации на Украине, сообщил госдепартамент.
Деньги поступят в рамках реализации "страновой" программы Организации экономического сотрудничества и развития.
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8 июня, 22:12
"США всецело поддерживают страновую программу ОЭСР для Украины и рады выделить 437 тысяч долларов на ее имплементацию. Страновая программа ОЭСР поддержит украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции", - говорится в пресс-релизе.
На американский взнос предполагается провести исследование экономики Украины для выявления недостатков и приоритетных направлений реформ.
В госдепартаменте напомнили, что США оказали Украине бюджетную помощь на 19,25 миллиарда долларов.
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