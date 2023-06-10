https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877407397.html
Минобороны показало кадры уничтоженных танков Leopard и БМП Bradley
Минобороны показало кадры уничтоженных танков Leopard и БМП Bradley - РИА Новости, 10.06.2023
Минобороны показало кадры уничтоженных танков Leopard и БМП Bradley
Минобороны опубликовало кадры с уничтоженной бронетехникой украинских войск, включая немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T16:46
2023-06-10T16:46
2023-06-10T17:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
германия
сша
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры с уничтоженной бронетехникой украинских войск, включая немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley. На видео попали последствия боя на Южнодонецком направлении. На кадрах видны в том числе танки Leopard производства ФРГ и боевые машины пехоты Bradley производства США.Сегодня в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230610/ukraina-1877383557.html
россия
германия
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтоженная техника ВСУ западного производства
Российские военные показали видео с уничтоженной техникой ВСУ западного производства на южнодонецком направлении
2023-06-10T16:46
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, германия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Германия, США
Минобороны показало кадры уничтоженных танков Leopard и БМП Bradley
Минобороны показало кадры уничтоженных немецких танков Leopard и американских БМП Bradley
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры с уничтоженной бронетехникой украинских войск, включая немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
На видео попали последствия боя на Южнодонецком направлении.
На кадрах видны в том числе танки Leopard производства ФРГ
и боевые машины пехоты Bradley производства США
.
Сегодня в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
Глава МИД Сергей Лавров
также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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