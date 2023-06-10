https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877407397.html

Минобороны показало кадры уничтоженных танков Leopard и БМП Bradley

Минобороны показало кадры уничтоженных танков Leopard и БМП Bradley - РИА Новости, 10.06.2023

Минобороны показало кадры уничтоженных танков Leopard и БМП Bradley

Минобороны опубликовало кадры с уничтоженной бронетехникой украинских войск, включая немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T16:46

2023-06-10T16:46

2023-06-10T17:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

германия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877409588_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c522223300f551b0806b39343187186f.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры с уничтоженной бронетехникой украинских войск, включая немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley. На видео попали последствия боя на Южнодонецком направлении. На кадрах видны в том числе танки Leopard производства ФРГ и боевые машины пехоты Bradley производства США.Сегодня в Минобороны сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. Российские бойцы отразили атаки противника.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230610/ukraina-1877383557.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтоженная техника ВСУ западного производства Российские военные показали видео с уничтоженной техникой ВСУ западного производства на южнодонецком направлении 2023-06-10T16:46 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, германия, сша