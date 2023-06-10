https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877398446.html
Российские военные за сутки уничтожили более 40 единиц украинской техники
Российские военные за сутки уничтожили более 40 единиц украинской техники - РИА Новости, 10.06.2023
Российские военные за сутки уничтожили более 40 единиц украинской техники
Российские войска уничтожили за сутки более 40 украинских танков и других боевых бронированных машин, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:30
2023-06-10T15:30
2023-06-10T15:44
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки более 40 украинских танков и других боевых бронированных машин, следует из сводки Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 441 самолет, 238 вертолетов, 4563 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9841 танк и других боевых бронированных машин", - сообщили в министерстве в субботу.В сводке Минобороны РФ за 9 июня было указано, что с начала спецоперации уничтожены 9798 танков и других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20230610/tsentr-1877399037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, россия
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские военные за сутки уничтожили более 40 единиц украинской техники
Минобороны: российские военные за сутки уничтожили более 40 танков и бронемашин ВСУ
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки более 40 украинских танков и других боевых бронированных машин, следует из сводки Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 441 самолет, 238 вертолетов, 4563 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9841 танк и других боевых бронированных машин", - сообщили в министерстве в субботу.
В сводке Минобороны РФ за 9 июня было указано, что с начала спецоперации уничтожены 9798 танков и других боевых бронированных машин.
Группировка "Центр" уничтожила за сутки более 60 украинских военных