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Российские военные за сутки уничтожили более 40 единиц украинской техники - РИА Новости, 10.06.2023
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15:30 10.06.2023 (обновлено: 15:44 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877398446.html
Российские военные за сутки уничтожили более 40 единиц украинской техники
Российские военные за сутки уничтожили более 40 единиц украинской техники - РИА Новости, 10.06.2023
Российские военные за сутки уничтожили более 40 единиц украинской техники
Российские войска уничтожили за сутки более 40 украинских танков и других боевых бронированных машин, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:30
2023-06-10T15:44
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки более 40 украинских танков и других боевых бронированных машин, следует из сводки Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 441 самолет, 238 вертолетов, 4563 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9841 танк и других боевых бронированных машин", - сообщили в министерстве в субботу.В сводке Минобороны РФ за 9 июня было указано, что с начала спецоперации уничтожены 9798 танков и других боевых бронированных машин.
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вооруженные силы рф, безопасность, россия
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские военные за сутки уничтожили более 40 единиц украинской техники

Минобороны: российские военные за сутки уничтожили более 40 танков и бронемашин ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки более 40 украинских танков и других боевых бронированных машин, следует из сводки Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 441 самолет, 238 вертолетов, 4563 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9841 танк и других боевых бронированных машин", - сообщили в министерстве в субботу.
В сводке Минобороны РФ за 9 июня было указано, что с начала спецоперации уничтожены 9798 танков и других боевых бронированных машин.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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