https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877398446.html

Российские военные за сутки уничтожили более 40 единиц украинской техники

Российские военные за сутки уничтожили более 40 единиц украинской техники - РИА Новости, 10.06.2023

Российские военные за сутки уничтожили более 40 единиц украинской техники

Российские войска уничтожили за сутки более 40 украинских танков и других боевых бронированных машин, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:30

2023-06-10T15:30

2023-06-10T15:44

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки более 40 украинских танков и других боевых бронированных машин, следует из сводки Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 441 самолет, 238 вертолетов, 4563 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9841 танк и других боевых бронированных машин", - сообщили в министерстве в субботу.В сводке Минобороны РФ за 9 июня было указано, что с начала спецоперации уничтожены 9798 танков и других боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20230610/tsentr-1877399037.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность, россия