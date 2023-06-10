https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877396727.html
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.06.2023
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
На Запорожском направлении отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении Яблоневого и Новопокровки, сообщили в субботу в... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:18
2023-06-10T15:18
2023-06-10T15:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
запорожская область
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93589e3ecc321f40daf6f06835b6c8f8.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. На Запорожском направлении отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении Яблоневого и Новопокровки, сообщили в субботу в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населенных пунктов Яблоневое и Новопокровка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области нанесено поражение двум колоннам бронетехники противника", - сказали в ведомстве.На Времевском выступе, уточнили в министерстве, противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики. "Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки противника отражены", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240201_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d791ca19cc8c7dc8981ed62c084916b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, украина, запорожская область, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Запорожская область, В мире, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: на Запорожском направлении у Яблоневого и Новопокровки отражены две атаки ВСУ