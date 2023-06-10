https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877396727.html

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.06.2023

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении Яблоневого и Новопокровки, сообщили в субботу в... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:18

2023-06-10T15:18

2023-06-10T15:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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запорожская область

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. На Запорожском направлении отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении Яблоневого и Новопокровки, сообщили в субботу в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населенных пунктов Яблоневое и Новопокровка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области нанесено поражение двум колоннам бронетехники противника", - сказали в ведомстве.На Времевском выступе, уточнили в министерстве, противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики. "Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки противника отражены", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, россия, украина, запорожская область, в мире, донецкая народная республика