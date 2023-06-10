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Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 10.06.2023 (обновлено: 15:37 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877396727.html
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.06.2023
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
На Запорожском направлении отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении Яблоневого и Новопокровки, сообщили в субботу в... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:18
2023-06-10T15:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
запорожская область
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. На Запорожском направлении отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении Яблоневого и Новопокровки, сообщили в субботу в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населенных пунктов Яблоневое и Новопокровка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области нанесено поражение двум колоннам бронетехники противника", - сказали в ведомстве.На Времевском выступе, уточнили в министерстве, противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики. "Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки противника отражены", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, украина, запорожская область, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Запорожская область, В мире, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: на Запорожском направлении у Яблоневого и Новопокровки отражены две атаки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. На Запорожском направлении отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении Яблоневого и Новопокровки, сообщили в субботу в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"На запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населенных пунктов Яблоневое и Новопокровка Запорожской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области нанесено поражение двум колоннам бронетехники противника", - сказали в ведомстве.
На Времевском выступе, уточнили в министерстве, противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики. "Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки противника отражены", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаЗапорожская областьВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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