https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877359028.html

В Миргороде во время ночных ударов был поврежден военный аэродром ВСУ

В Миргороде во время ночных ударов был поврежден военный аэродром ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023

В Миргороде во время ночных ударов был поврежден военный аэродром ВСУ

Военный аэродром в городе Миргород и находившаяся на нем техника получили повреждения, пожар локализован частично, сообщил в субботу глава военной администрации РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T09:27

2023-06-10T09:27

2023-06-10T09:56

специальная военная операция на украине

полтавская область

украина

безопасность

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Военный аэродром в городе Миргород и находившаяся на нем техника получили повреждения, пожар локализован частично, сообщил в субботу глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин в своем телеграм-канале. Ночью воздушная тревога звучала в ряде областей Украины, в том числе и в Полтавской области. "В районе военного аэродрома Миргород - есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники", - написал Лунин. По его словам, пожар частично локализован. Службы проводят мероприятия по ликвидации последствий обстрелов и перевозки техники в безопасные места дислокации.

https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877332021.html

https://ria.ru/20230610/rakety-1877349755.html

полтавская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

полтавская область, украина, безопасность