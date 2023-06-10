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В Миргороде во время ночных ударов был поврежден военный аэродром ВСУ
В Миргороде во время ночных ударов был поврежден военный аэродром ВСУ - РИА Новости, 10.06.2023
В Миргороде во время ночных ударов был поврежден военный аэродром ВСУ
Военный аэродром в городе Миргород и находившаяся на нем техника получили повреждения, пожар локализован частично, сообщил в субботу глава военной администрации РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:27
2023-06-10T09:27
2023-06-10T09:56
специальная военная операция на украине
полтавская область
украина
безопасность
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Военный аэродром в городе Миргород и находившаяся на нем техника получили повреждения, пожар локализован частично, сообщил в субботу глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин в своем телеграм-канале. Ночью воздушная тревога звучала в ряде областей Украины, в том числе и в Полтавской области. "В районе военного аэродрома Миргород - есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники", - написал Лунин. По его словам, пожар частично локализован. Службы проводят мероприятия по ликвидации последствий обстрелов и перевозки техники в безопасные места дислокации.
https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877332021.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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полтавская область, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, Безопасность
В Миргороде во время ночных ударов был поврежден военный аэродром ВСУ
Глава администрации Полтавской области Лунин заявил о повреждении военного аэродрома