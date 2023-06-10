https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877347282.html

Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений ЗВО

Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений ЗВО - РИА Новости, 10.06.2023

Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений ЗВО

Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений Западного военного округа, которые чинят и модернизируют технику, участвующую в спецоперации. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T05:14

2023-06-10T05:14

2023-06-10T05:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

западный военный округ (зво)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений Западного военного округа, которые чинят и модернизируют технику, участвующую в спецоперации."Военнослужащие ремонтных подразделений Западного военного округа в ходе спецоперации проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники и вооружения", — пояснили в ведомстве.На кадрах видно, как работники обслуживают узлы и агрегаты бронетехники на стоянке, вырезают и варят дополнительные защитные экраны, проводят дефектацию ствола пушки танка, устанавливают обратно ранее снятые детали. Также демонстрируется процесс ремонта двигателя на отдельном стенде. В конце видеоролика показана обкатка отремонтированных машин и проверка работоспособности пусковой установки боевой машины реактивной системы залпового огня "Град". Отмечается, что восстановление и ремонт техники в полевых условиях идут непрерывно, работа организована в несколько смен. Особое внимание специалисты здесь уделяют машинам войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. Квалифицированные работники ремонтных подразделений могут прямо в полевых условиях проводить восстановительные работы любой сложности. В первую очередь здесь чинят вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок. "Военнослужащие в полевых условиях осуществляют модернизацию техники и вооружения. Например, оборудуют бронетехнику дополнительными защитными экранами", — уточнили в Минобороны.Кроме того, здесь же проводится полный цикл предбоевой подготовки новой, только поступающей с заводов-изготовителей техники, как колесной, так и гусеничной. В мастерской ремонтируют танки, БМП, МТ-ЛБ, самоходные артиллерийские установки, бронеавтомобили, бронетранспортеры, тралы, тягачи, инженерные машины. Отдельные агрегаты после ремонта испытывают на стенде, а машины после сборки проверяют на специальном полигоне, обкатывая их по пересеченной местности. Как рассказал командир отделения с позывным "Уголь", который занимается восстановлением противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", они проводят капитальный ремонт двигателя и главной передачи, а также всей бортовой техники, кроме сложной аппаратуры, которую обслуживает завод-изготовитель. "Мы полностью поддерживаем работу наших парней. Чувствую полное удовлетворение от того, что мы выполняем такие важные задачи", — подчеркнул "Уголь".Эти машины очень важны, и без них ни одно подразделение не обходится, заключил он.

https://ria.ru/20230607/tekhnika-1876731791.html

https://ria.ru/20230607/minoborony-1876745474.html

https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877346774.html

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безопасность, россия, западный военный округ (зво)