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Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений ЗВО - РИА Новости, 10.06.2023
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05:14 10.06.2023 (обновлено: 05:25 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877347282.html
Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений ЗВО
Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений ЗВО - РИА Новости, 10.06.2023
Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений ЗВО
Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений Западного военного округа, которые чинят и модернизируют технику, участвующую в спецоперации. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T05:14
2023-06-10T05:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
западный военный округ (зво)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений Западного военного округа, которые чинят и модернизируют технику, участвующую в спецоперации."Военнослужащие ремонтных подразделений Западного военного округа в ходе спецоперации проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники и вооружения", — пояснили в ведомстве.На кадрах видно, как работники обслуживают узлы и агрегаты бронетехники на стоянке, вырезают и варят дополнительные защитные экраны, проводят дефектацию ствола пушки танка, устанавливают обратно ранее снятые детали. Также демонстрируется процесс ремонта двигателя на отдельном стенде. В конце видеоролика показана обкатка отремонтированных машин и проверка работоспособности пусковой установки боевой машины реактивной системы залпового огня "Град". Отмечается, что восстановление и ремонт техники в полевых условиях идут непрерывно, работа организована в несколько смен. Особое внимание специалисты здесь уделяют машинам войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. Квалифицированные работники ремонтных подразделений могут прямо в полевых условиях проводить восстановительные работы любой сложности. В первую очередь здесь чинят вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок. &quot;Военнослужащие в полевых условиях осуществляют модернизацию техники и вооружения. Например, оборудуют бронетехнику дополнительными защитными экранами&quot;, — уточнили в Минобороны.Кроме того, здесь же проводится полный цикл предбоевой подготовки новой, только поступающей с заводов-изготовителей техники, как колесной, так и гусеничной. В мастерской ремонтируют танки, БМП, МТ-ЛБ, самоходные артиллерийские установки, бронеавтомобили, бронетранспортеры, тралы, тягачи, инженерные машины. Отдельные агрегаты после ремонта испытывают на стенде, а машины после сборки проверяют на специальном полигоне, обкатывая их по пересеченной местности. Как рассказал командир отделения с позывным "Уголь", который занимается восстановлением противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", они проводят капитальный ремонт двигателя и главной передачи, а также всей бортовой техники, кроме сложной аппаратуры, которую обслуживает завод-изготовитель. "Мы полностью поддерживаем работу наших парней. Чувствую полное удовлетворение от того, что мы выполняем такие важные задачи", — подчеркнул "Уголь".Эти машины очень важны, и без них ни одно подразделение не обходится, заключил он.
https://ria.ru/20230607/tekhnika-1876731791.html
https://ria.ru/20230607/minoborony-1876745474.html
https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877346774.html
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безопасность, россия, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Западный военный округ (ЗВО)
Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений ЗВО

Минобороны показало изготовление дополнительных защитных экранов для бронетехники ЗВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТанк Т-90 "Прорыв"
Танк Т-90 Прорыв - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений Западного военного округа, которые чинят и модернизируют технику, участвующую в спецоперации.
"Военнослужащие ремонтных подразделений Западного военного округа в ходе спецоперации проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники и вооружения", — пояснили в ведомстве.
На кадрах видно, как работники обслуживают узлы и агрегаты бронетехники на стоянке, вырезают и варят дополнительные защитные экраны, проводят дефектацию ствола пушки танка, устанавливают обратно ранее снятые детали.
Также демонстрируется процесс ремонта двигателя на отдельном стенде. В конце видеоролика показана обкатка отремонтированных машин и проверка работоспособности пусковой установки боевой машины реактивной системы залпового огня "Град".
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Отмечается, что восстановление и ремонт техники в полевых условиях идут непрерывно, работа организована в несколько смен. Особое внимание специалисты здесь уделяют машинам войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.
Квалифицированные работники ремонтных подразделений могут прямо в полевых условиях проводить восстановительные работы любой сложности. В первую очередь здесь чинят вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок.
«

"Военнослужащие в полевых условиях осуществляют модернизацию техники и вооружения. Например, оборудуют бронетехнику дополнительными защитными экранами", — уточнили в Минобороны.

Кроме того, здесь же проводится полный цикл предбоевой подготовки новой, только поступающей с заводов-изготовителей техники, как колесной, так и гусеничной. В мастерской ремонтируют танки, БМП, МТ-ЛБ, самоходные артиллерийские установки, бронеавтомобили, бронетранспортеры, тралы, тягачи, инженерные машины.
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Отдельные агрегаты после ремонта испытывают на стенде, а машины после сборки проверяют на специальном полигоне, обкатывая их по пересеченной местности.
Как рассказал командир отделения с позывным "Уголь", который занимается восстановлением противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", они проводят капитальный ремонт двигателя и главной передачи, а также всей бортовой техники, кроме сложной аппаратуры, которую обслуживает завод-изготовитель.
«
"Мы полностью поддерживаем работу наших парней. Чувствую полное удовлетворение от того, что мы выполняем такие важные задачи", — подчеркнул "Уголь".
Эти машины очень важны, и без них ни одно подразделение не обходится, заключил он.
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