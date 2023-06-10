https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877346774.html

Российская артиллерия уничтожила две САУ "Гвоздика"

Российская артиллерия уничтожила две САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 10.06.2023

Российская артиллерия уничтожила две САУ "Гвоздика"

Российские артиллеристы на Краснолиманском направлении уничтожили несколько боевых машин ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр"... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T05:04

2023-06-10T05:04

2023-06-10T08:32

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы на Краснолиманском направлении уничтожили несколько боевых машин ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "На Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки войск "Центр" уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30 и две позиции 120-миллиметровых минометов противника", — констатировал Савчук. Кроме того, зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" уничтожил реактивный снаряд РСЗО HIMARS, заключил собеседник агентства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877119330.html

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безопасность