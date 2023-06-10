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Российская артиллерия уничтожила две САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 10.06.2023 (обновлено: 08:32 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877346774.html
Российская артиллерия уничтожила две САУ "Гвоздика"
Российская артиллерия уничтожила две САУ "Гвоздика" - РИА Новости, 10.06.2023
Российская артиллерия уничтожила две САУ "Гвоздика"
Российские артиллеристы на Краснолиманском направлении уничтожили несколько боевых машин ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр"... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T05:04
2023-06-10T08:32
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы на Краснолиманском направлении уничтожили несколько боевых машин ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. "На Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки войск "Центр" уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30 и две позиции 120-миллиметровых минометов противника", — констатировал Савчук. Кроме того, зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" уничтожил реактивный снаряд РСЗО HIMARS, заключил собеседник агентства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230609/spetsoperatsiya-1877119330.html
РИА Новости
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российская артиллерия уничтожила две САУ "Гвоздика"

Минобороны: артиллерия уничтожила две САУ "Гвоздика" на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы на Краснолиманском направлении уничтожили несколько боевых машин ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки войск "Центр" уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", четыре автомобиля подвоза боеприпасов, гаубица Д-30 и две позиции 120-миллиметровых минометов противника", — констатировал Савчук.
Кроме того, зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" уничтожил реактивный снаряд РСЗО HIMARS, заключил собеседник агентства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
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