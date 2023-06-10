https://ria.ru/20230610/spetsoperatsiya-1877341727.html

Рогов: ВС России начали отражать новую попытку наступления ВСУ на Запорожье

Рогов: ВС России начали отражать новую попытку наступления ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 10.06.2023

Рогов: ВС России начали отражать новую попытку наступления ВСУ на Запорожье

Российские силы отражают новую попытку наступления украинских войск в Запорожской области, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T02:12

2023-06-10T02:12

2023-06-10T08:25

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871922394_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc9bbdc7e8ac51e26f03cefaa4fcc582.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Российские силы отражают новую попытку наступления украинских войск в Запорожской области, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Боевики ВСУ пошли в очередное ночное наступление. Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством", — написал Рогов.При этом выдвижению украинских войск предшествовал мощный обстрел из тяжелых видов вооружения. По информации Рогова, противник сначала провел артподготовку, а затем начал переброску бронетехники и живой силы на линию боевого соприкосновения для нового штурма. "Все говорит о том, что сегодня основная работа будет в районе населенного пункта Работино Ореховского района Запорожской области", — подчеркнул чиновник.В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.Позже Рогов сообщил РИА Новости, что, по его мнению, украинские войска готовятся к новым попыткам наступления в регионе. ВСУ за последнее время предприняли шесть попыток прорвать линию фронта на этом участке: четыре атаки провалились в районе Времевского выступа, а две — южнее города Орехов.Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о попытке специально подготовленных резервов ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области в ночь на четверг. Украинские войска потерпели неудачу. За те сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.

https://ria.ru/20230609/zelenskiy-1877312610.html

запорожская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность