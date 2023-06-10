Рогов: ВС России начали отражать новую попытку наступления ВСУ на Запорожье
Рогов: российские войска отражают новую попытку наступления ВСУ в Запорожской области
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Российские силы отражают новую попытку наступления украинских войск в Запорожской области, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
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"Боевики ВСУ пошли в очередное ночное наступление. Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством", — написал Рогов.
При этом выдвижению украинских войск предшествовал мощный обстрел из тяжелых видов вооружения. По информации Рогова, противник сначала провел артподготовку, а затем начал переброску бронетехники и живой силы на линию боевого соприкосновения для нового штурма.
"Все говорит о том, что сегодня основная работа будет в районе населенного пункта Работино Ореховского района Запорожской области", — подчеркнул чиновник.
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
Позже Рогов сообщил РИА Новости, что, по его мнению, украинские войска готовятся к новым попыткам наступления в регионе. ВСУ за последнее время предприняли шесть попыток прорвать линию фронта на этом участке: четыре атаки провалились в районе Времевского выступа, а две — южнее города Орехов.
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о попытке специально подготовленных резервов ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области в ночь на четверг. Украинские войска потерпели неудачу. За те сутки Киев потерял 945 военных, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.