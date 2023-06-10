https://ria.ru/20230610/sokol-1877354361.html

ЕР выдвинула Сергея Сокола кандидатом на выборы губернатора Хакасии

ЕР выдвинула Сергея Сокола кандидатом на выборы губернатора Хакасии - РИА Новости, 10.06.2023

ЕР выдвинула Сергея Сокола кандидатом на выборы губернатора Хакасии

"Единая Россия" выдвинула депутата Госдумы Сергея Сокола кандидатом от партии на выборы губернатора Хакасии, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T08:25

2023-06-10T08:25

2023-06-10T08:36

политика

сергей сокол

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула депутата Госдумы Сергея Сокола кандидатом от партии на выборы губернатора Хакасии, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" выдвинула Сергея Сокола кандидатом от партии на выборах губернатора Хакасии", - говорится в сообщении.Отмечается, что кандидатуру Сокола поддержали делегаты партийной конференции.

https://ria.ru/20230609/sobyanin-1877310801.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, сергей сокол, единая россия, госдума рф