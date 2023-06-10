https://ria.ru/20230610/sokol-1877354361.html
ЕР выдвинула Сергея Сокола кандидатом на выборы губернатора Хакасии
ЕР выдвинула Сергея Сокола кандидатом на выборы губернатора Хакасии - РИА Новости, 10.06.2023
ЕР выдвинула Сергея Сокола кандидатом на выборы губернатора Хакасии
"Единая Россия" выдвинула депутата Госдумы Сергея Сокола кандидатом от партии на выборы губернатора Хакасии, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T08:25
2023-06-10T08:25
2023-06-10T08:36
политика
сергей сокол
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула депутата Госдумы Сергея Сокола кандидатом от партии на выборы губернатора Хакасии, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" выдвинула Сергея Сокола кандидатом от партии на выборах губернатора Хакасии", - говорится в сообщении.Отмечается, что кандидатуру Сокола поддержали делегаты партийной конференции.
https://ria.ru/20230609/sobyanin-1877310801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей сокол, единая россия, госдума рф
Политика, Сергей Сокол, Единая Россия, Госдума РФ
ЕР выдвинула Сергея Сокола кандидатом на выборы губернатора Хакасии
ЕР выдвинула депутата Госдумы Сергея Сокола кандидатом на выборы губернатора Хакасии