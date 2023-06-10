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В Колумбии пропал пес, спасший детей после авиакатастрофы в джунглях
В Колумбии пропал пес, спасший детей после авиакатастрофы в джунглях - РИА Новости, 10.06.2023
В Колумбии пропал пес, спасший детей после авиакатастрофы в джунглях
Вооруженные силы Колумбии ищут Уилсона - собаку, которая помогла найти живыми детей в джунглях, но сам пес пропал, сообщили военные. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T20:04
2023-06-10T20:04
2023-06-10T20:04
в мире
колумбия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн – РИА Новости. Вооруженные силы Колумбии ищут Уилсона - собаку, которая помогла найти живыми детей в джунглях, но сам пес пропал, сообщили военные. Накануне в колумбийских джунглях были найдены живыми четверо детей, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни. Им 13, девять, четыре года и год. Дети из семьи коренных народов. По словам Карлоса Вильегаса, одного из спасателей, который работал с пропавшей собакой, Уилсон был ключевой фигурой в поиске. По предварительным данным, собака нашла детей и какое-то время была вместе с ними. Но когда спасатели обнаружили малышей, Уилсона с ними уже не было. Он пропал. "Наш девиз: павшего товарища никогда не бросают на поле боя. Операция "Надежда" (так назвали кампанию по поиску детей – ред.) продолжается, мы ищем нашего пса Уилсона, который в своем рвении найти детей, потерялся", - говорится в сообщении вооруженных сил в Twitter.
https://ria.ru/20230213/spasateli-1851812774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия
В Колумбии пропал пес, спасший детей после авиакатастрофы в джунглях
Колумбийские военные ищут пропавшего пса Уилсона, который помог найти детей в джунглях
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн – РИА Новости.
Вооруженные силы Колумбии ищут Уилсона - собаку, которая помогла найти живыми детей в джунглях, но сам пес пропал, сообщили
военные.
Накануне в колумбийских джунглях были найдены живыми четверо детей, которые были пассажирами разбившегося в мае самолета Cessna 206 и провели 40 дней одни. Им 13, девять, четыре года и год. Дети из семьи коренных народов.
По словам Карлоса Вильегаса, одного из спасателей, который работал с пропавшей собакой, Уилсон был ключевой фигурой в поиске. По предварительным данным, собака нашла детей и какое-то время была вместе с ними. Но когда спасатели обнаружили малышей, Уилсона с ними уже не было. Он пропал.
«
"Наш девиз: павшего товарища никогда не бросают на поле боя. Операция "Надежда" (так назвали кампанию по поиску детей – ред.) продолжается, мы ищем нашего пса Уилсона, который в своем рвении найти детей, потерялся", - говорится в сообщении вооруженных сил в Twitter.
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