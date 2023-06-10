https://ria.ru/20230610/sidr-1877348250.html

В Госдуме предложили определить, какие напитки можно назвать сидром

В Госдуме предложили определить, какие напитки можно назвать сидром - РИА Новости, 10.06.2023

В Госдуме предложили определить, какие напитки можно назвать сидром

Смертельный "сидр виски-кола" - алкогольный коктейль, но никак не качественный продукт из яблок, именоваться сидром должны только напитки, произведенные путем... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T05:50

2023-06-10T05:50

2023-06-10T05:50

общество

россия

самарская область

госдума рф

массовое отравление сидром в россии

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Смертельный "сидр виски-кола" - алкогольный коктейль, но никак не качественный продукт из яблок, именоваться сидром должны только напитки, произведенные путем брожения - для этого нужны изменения на законодательном уровне, заявил РИА Новости депутат Госдумы Юрий Станкевич. В линейке печально известного "Мистера Сидра", помимо напитка с классическим названием, продавались и довольно необычные "коктейли". Например, сидр "Отдых на пляже" или "Виски-кола". Фото публиковала ульяновская полиция. "То, что продавалось под брендом "Мистера Сидра", и на сидр-то не похоже. Какой же может быть процесс брожения в напитке "виски-кола"? А надпись "сидр" на этикетке, конечно, оказывает влияние на покупателей: например, легкостью и ценой", – сказал депутат. Как рассказал Станкевич, после случаев массового отравления опасным алкоголем депутатам стали поступать обращения профильных ассоциаций с призывом закрепить наименование "сидр" только за настоящим сидром, а не его низкокачественными аналогами. Обращение, в частности, прислала и национальная ассоциация производителей традиционного сидра. Для того чтобы назвать напиток сидром, он должен быть произведен исключительно путем брожения натурального яблочного или грушевого сока, отмечает Станкевич, ссылаясь на просьбу ассоциации. "В профессиональном сообществе сидроделов совершенно правильно указали законотворцам на такой пробел. Для его устранения, конечно, потребуется менять законодательную базу, и, я надеюсь, предложение ассоциации получится воплотить в жизнь", - добавил он. Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.

https://ria.ru/20230609/otravlenie-1877311187.html

https://ria.ru/20230609/arest-1877267504.html

https://ria.ru/20230608/sidr-1877061351.html

россия

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общество, россия, самарская область, госдума рф, массовое отравление сидром в россии