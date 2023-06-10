Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили определить, какие напитки можно назвать сидром - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/sidr-1877348250.html
В Госдуме предложили определить, какие напитки можно назвать сидром
В Госдуме предложили определить, какие напитки можно назвать сидром - РИА Новости, 10.06.2023
В Госдуме предложили определить, какие напитки можно назвать сидром
Смертельный "сидр виски-кола" - алкогольный коктейль, но никак не качественный продукт из яблок, именоваться сидром должны только напитки, произведенные путем... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T05:50
2023-06-10T05:50
общество
россия
самарская область
госдума рф
массовое отравление сидром в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876219294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_22dcfa1c86b65ab5035b4243e9d6c5ee.jpg
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Смертельный "сидр виски-кола" - алкогольный коктейль, но никак не качественный продукт из яблок, именоваться сидром должны только напитки, произведенные путем брожения - для этого нужны изменения на законодательном уровне, заявил РИА Новости депутат Госдумы Юрий Станкевич. В линейке печально известного "Мистера Сидра", помимо напитка с классическим названием, продавались и довольно необычные "коктейли". Например, сидр "Отдых на пляже" или "Виски-кола". Фото публиковала ульяновская полиция. "То, что продавалось под брендом "Мистера Сидра", и на сидр-то не похоже. Какой же может быть процесс брожения в напитке "виски-кола"? А надпись "сидр" на этикетке, конечно, оказывает влияние на покупателей: например, легкостью и ценой", – сказал депутат. Как рассказал Станкевич, после случаев массового отравления опасным алкоголем депутатам стали поступать обращения профильных ассоциаций с призывом закрепить наименование "сидр" только за настоящим сидром, а не его низкокачественными аналогами. Обращение, в частности, прислала и национальная ассоциация производителей традиционного сидра. Для того чтобы назвать напиток сидром, он должен быть произведен исключительно путем брожения натурального яблочного или грушевого сока, отмечает Станкевич, ссылаясь на просьбу ассоциации. "В профессиональном сообществе сидроделов совершенно правильно указали законотворцам на такой пробел. Для его устранения, конечно, потребуется менять законодательную базу, и, я надеюсь, предложение ассоциации получится воплотить в жизнь", - добавил он. Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
https://ria.ru/20230609/otravlenie-1877311187.html
https://ria.ru/20230609/arest-1877267504.html
https://ria.ru/20230608/sidr-1877061351.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876219294_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a184a313e05efc88c3aa613e3c1e3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, самарская область, госдума рф, массовое отравление сидром в россии
Общество, Россия, Самарская область, Госдума РФ, Массовое отравление сидром в России
В Госдуме предложили определить, какие напитки можно назвать сидром

Депутат Станкевич: сидром должны называться напитки, сделанные путем брожения из яблок

© iStock.com / etorres69Сидр
Сидр - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© iStock.com / etorres69
Сидр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Смертельный "сидр виски-кола" - алкогольный коктейль, но никак не качественный продукт из яблок, именоваться сидром должны только напитки, произведенные путем брожения - для этого нужны изменения на законодательном уровне, заявил РИА Новости депутат Госдумы Юрий Станкевич.
В линейке печально известного "Мистера Сидра", помимо напитка с классическим названием, продавались и довольно необычные "коктейли". Например, сидр "Отдых на пляже" или "Виски-кола". Фото публиковала ульяновская полиция.
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток Мистер сидр - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
В Самарской области число жертв отравления сидром выросло до десяти
9 июня, 19:06
"То, что продавалось под брендом "Мистера Сидра", и на сидр-то не похоже. Какой же может быть процесс брожения в напитке "виски-кола"? А надпись "сидр" на этикетке, конечно, оказывает влияние на покупателей: например, легкостью и ценой", – сказал депутат.
Как рассказал Станкевич, после случаев массового отравления опасным алкоголем депутатам стали поступать обращения профильных ассоциаций с призывом закрепить наименование "сидр" только за настоящим сидром, а не его низкокачественными аналогами.
Обращение, в частности, прислала и национальная ассоциация производителей традиционного сидра.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Суд арестовал второго обвиняемого в деле о краже спирта, попавшего в сидр
9 июня, 16:31
Для того чтобы назвать напиток сидром, он должен быть произведен исключительно путем брожения натурального яблочного или грушевого сока, отмечает Станкевич, ссылаясь на просьбу ассоциации.
"В профессиональном сообществе сидроделов совершенно правильно указали законотворцам на такой пробел. Для его устранения, конечно, потребуется менять законодательную базу, и, я надеюсь, предложение ассоциации получится воплотить в жизнь", - добавил он.
Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток Мистер сидр - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
В России изъяли более 70 тысяч литров опасного сидра
8 июня, 18:52
 
ОбществоРоссияСамарская областьГосдума РФМассовое отравление сидром в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала