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Запад блокирует решение трех проблем зерновой сделки, заявил МИД - РИА Новости, 10.06.2023
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17:37 10.06.2023 (обновлено: 18:46 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/sdelka-1877415680.html
Запад блокирует решение трех проблем зерновой сделки, заявил МИД
Запад блокирует решение трех проблем зерновой сделки, заявил МИД - РИА Новости, 10.06.2023
Запад блокирует решение трех проблем зерновой сделки, заявил МИД
Москва на консультациях в Женеве указала на невыполнение большинства задач в рамках меморандума Россия — ООН, говорится в сообщении на сайте Министерства... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T17:37
2023-06-10T18:46
россия
украина
женева (город)
владимир путин
оон
swift
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москва на консультациях в Женеве указала на невыполнение большинства задач в рамках меморандума Россия — ООН, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел.Во время переговоров стороны уделили особое внимание тому, как решаются пять системных проблем, упомянутых в соглашении. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT; возобновлении поставок запчастей и техники; транспортной логистике и страховании; аммиакопроводе Тольятти — Одесса и разблокировании замороженных активов российских компаний.&quot;С российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по трем из пяти указанных задач (аммиакопровод, переподключение к SWIFT и запчасти). Продвижение по данным трекам, по сути, полностью заблокировано западными столицами&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Отмечается также, что замглавы МИД Сергей Вершинин во время консультаций осудил подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса на подконтрольной Киеву территории. Он отметил, что тем самым Украина нанесла серьезный удар по самой концепции стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года. Речь идет в том числе о "черноморской инициативе", интегральной частью которых были поставки аммиака.В ведомстве подчеркнули, что скорейшее урегулирование вышеупомянутых проблем может поспособствовать восстановлению доступа российской продукции на мировые рынки. Это, в свою очередь, соответствует целям глобальной продовольственной безопасности в целом, резюмировали в министерстве.В июле прошлого года представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов, определяющих алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривающих снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В Москве не раз отмечали, что украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки, в отношении российской продукции сделка не работает.В середине мая МИД заявил, что сделку продлили без изменений до 17 июля. Как пояснили в министерстве, если за два месяца не будут решены пять проблем, касающиеся меморандума Россия — ООН, то договоренность будет прекращена. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, реанимировании аммиакопровода Тольятти — Одесса, разблокировании транспортной логистики и страхования, а также разморозке активов российских компаний.В минувший понедельник стало известно, что украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области. В Минобороны назвали произошедшее террористическим актом. Позднее в МИД сообщили, что Москва учтет этот инцидент при дальнейшем обсуждении зерновой сделки.
https://ria.ru/20230609/podryv-1877173078.html
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россия, украина, женева (город), владимир путин, оон, swift, россельхозбанк
Россия, Украина, Женева (город), Владимир Путин, ООН, SWIFT, Россельхозбанк
Запад блокирует решение трех проблем зерновой сделки, заявил МИД

МИД: решение трех из пяти проблем зерновой сделки заблокировано Западом

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москва на консультациях в Женеве указала на невыполнение большинства задач в рамках меморандума Россия — ООН, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел.
Во время переговоров стороны уделили особое внимание тому, как решаются пять системных проблем, упомянутых в соглашении. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT; возобновлении поставок запчастей и техники; транспортной логистике и страховании; аммиакопроводе Тольятти — Одесса и разблокировании замороженных активов российских компаний.
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"С российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по трем из пяти указанных задач (аммиакопровод, переподключение к SWIFT и запчасти). Продвижение по данным трекам, по сути, полностью заблокировано западными столицами", — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается также, что замглавы МИД Сергей Вершинин во время консультаций осудил подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса на подконтрольной Киеву территории. Он отметил, что тем самым Украина нанесла серьезный удар по самой концепции стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года. Речь идет в том числе о "черноморской инициативе", интегральной частью которых были поставки аммиака.
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В ведомстве подчеркнули, что скорейшее урегулирование вышеупомянутых проблем может поспособствовать восстановлению доступа российской продукции на мировые рынки. Это, в свою очередь, соответствует целям глобальной продовольственной безопасности в целом, резюмировали в министерстве.
В июле прошлого года представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов, определяющих алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривающих снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В Москве не раз отмечали, что украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки, в отношении российской продукции сделка не работает.
В середине мая МИД заявил, что сделку продлили без изменений до 17 июля. Как пояснили в министерстве, если за два месяца не будут решены пять проблем, касающиеся меморандума Россия — ООН, то договоренность будет прекращена. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, реанимировании аммиакопровода Тольятти — Одесса, разблокировании транспортной логистики и страхования, а также разморозке активов российских компаний.
В минувший понедельник стало известно, что украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в Харьковской области. В Минобороны назвали произошедшее террористическим актом. Позднее в МИД сообщили, что Москва учтет этот инцидент при дальнейшем обсуждении зерновой сделки.
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