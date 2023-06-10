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В МИД рассказали, как Россия будет принимать решения по зерновой сделке - РИА Новости, 10.06.2023
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14:36 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/sdelka-1877387141.html
В МИД рассказали, как Россия будет принимать решения по зерновой сделке
В МИД рассказали, как Россия будет принимать решения по зерновой сделке - РИА Новости, 10.06.2023
В МИД рассказали, как Россия будет принимать решения по зерновой сделке
Решение о том, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну, будет приниматься только исходя из интересов России, заявил российским журналистам замглавы... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T14:36
2023-06-10T14:36
экономика
женева (город)
турция
владимир путин
россельхозбанк
зерновая сделка
swift
оон
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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Решение о том, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну, будет приниматься только исходя из интересов России, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве. "Я думаю, что в любых обстоятельствах мы должны ориентироваться на чёткое понимание интересов российской стороны. Поэтому именно этим мы будем руководствоваться", - ответил он на вопрос, намерена ли Россия продлить зерновую сделку после 18 июля, если ничего не изменится. В Женеве 9 июня состоялся новый раунд переговоров между Россией, представленной заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, и ООН, представленной генеральным секретарем ЮНКТАД Ребеккой Гринспен, по меморандуму в рамках зерновой сделки. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230609/podryv-1877173078.html
https://ria.ru/20230609/sdelka-1877152380.html
женева (город)
турция
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экономика, женева (город), турция, владимир путин, россельхозбанк, зерновая сделка, swift, оон, сергей вершинин, россия
Экономика, Женева (город), Турция, Владимир Путин, Россельхозбанк, Зерновая сделка, SWIFT, ООН, Сергей Вершинин, Россия
В МИД рассказали, как Россия будет принимать решения по зерновой сделке

Вершинин: решение по зерновой сделке будут принимать только исходя из интересов России

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна
Разгрузка украинского зерна - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Решение о том, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну, будет приниматься только исходя из интересов России, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве.
"Я думаю, что в любых обстоятельствах мы должны ориентироваться на чёткое понимание интересов российской стороны. Поэтому именно этим мы будем руководствоваться", - ответил он на вопрос, намерена ли Россия продлить зерновую сделку после 18 июля, если ничего не изменится.
Грузовик разгружает зерно - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
МИД: Россия учтет подрыв аммиакопровода при обсуждении зерновой сделки
9 июня, 12:18
В Женеве 9 июня состоялся новый раунд переговоров между Россией, представленной заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, и ООН, представленной генеральным секретарем ЮНКТАД Ребеккой Гринспен, по меморандуму в рамках зерновой сделки.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Посол в Анкаре заявил, что условий для продления зерновой сделки пока нет
9 июня, 11:06
 
ЭкономикаЖенева (город)ТурцияВладимир ПутинРоссельхозбанкЗерновая сделкаSWIFTООНСергей ВершининРоссия
 
 
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