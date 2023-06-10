В МИД рассказали, как Россия будет принимать решения по зерновой сделке
Вершинин: решение по зерновой сделке будут принимать только исходя из интересов России
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Решение о том, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну, будет приниматься только исходя из интересов России, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве.
"Я думаю, что в любых обстоятельствах мы должны ориентироваться на чёткое понимание интересов российской стороны. Поэтому именно этим мы будем руководствоваться", - ответил он на вопрос, намерена ли Россия продлить зерновую сделку после 18 июля, если ничего не изменится.
В Женеве 9 июня состоялся новый раунд переговоров между Россией, представленной заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, и ООН, представленной генеральным секретарем ЮНКТАД Ребеккой Гринспен, по меморандуму в рамках зерновой сделки.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.