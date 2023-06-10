https://ria.ru/20230610/sdelka-1877387141.html

В МИД рассказали, как Россия будет принимать решения по зерновой сделке

В МИД рассказали, как Россия будет принимать решения по зерновой сделке - РИА Новости, 10.06.2023

В МИД рассказали, как Россия будет принимать решения по зерновой сделке

Решение о том, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну, будет приниматься только исходя из интересов России, заявил российским журналистам замглавы... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T14:36

2023-06-10T14:36

2023-06-10T14:36

экономика

женева (город)

турция

владимир путин

россельхозбанк

зерновая сделка

swift

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg

ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Решение о том, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну, будет приниматься только исходя из интересов России, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве. "Я думаю, что в любых обстоятельствах мы должны ориентироваться на чёткое понимание интересов российской стороны. Поэтому именно этим мы будем руководствоваться", - ответил он на вопрос, намерена ли Россия продлить зерновую сделку после 18 июля, если ничего не изменится. В Женеве 9 июня состоялся новый раунд переговоров между Россией, представленной заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, и ООН, представленной генеральным секретарем ЮНКТАД Ребеккой Гринспен, по меморандуму в рамках зерновой сделки. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230609/podryv-1877173078.html

https://ria.ru/20230609/sdelka-1877152380.html

женева (город)

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, женева (город), турция, владимир путин, россельхозбанк, зерновая сделка, swift, оон, сергей вершинин, россия