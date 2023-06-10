https://ria.ru/20230610/sanktsii-1877441251.html

Канада ввела санкции против Януковича, властных структур Крыма и Донбасса

Канада ввела санкции против Януковича, властных структур Крыма и Донбасса - РИА Новости, 10.06.2023

Канада ввела санкции против Януковича, властных структур Крыма и Донбасса

Канада ввела санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, ряда музеев и властных структур Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Донбасса,... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T22:02

2023-06-10T22:02

2023-06-10T22:05

виктор янукович

канада

санкции в отношении россии

россия

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Канада ввела санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, ряда музеев и властных структур Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Донбасса, сообщил местный МИД. Санкционный список, опубликованный на сайте ведомства, пополнили 24 физических и 12 юридических лиц. Среди них Виктор Янукович и его сын Александр Янукович, ряд чиновников из новых российских регионов, несколько музеев Крыма, Херсона, Мариуполя и Мелитополя, региональные министерства культуры и образования, некоторые СМИ и журналисты. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230609/sanktsii-1877247541.html

канада

россия

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виктор янукович, канада, санкции в отношении россии, россия, в мире