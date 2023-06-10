https://ria.ru/20230610/samolety-1877349635.html

В токийском аэропорту, предположительно, столкнулись два самолета

В токийском аэропорту, предположительно, столкнулись два самолета - РИА Новости, 10.06.2023

В токийском аэропорту, предположительно, столкнулись два самолета

Самолеты тайваньской авиакомпании EVA и "Тайских авиалиний", предположительно, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда,... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T06:40

2023-06-10T06:40

2023-06-10T07:17

в мире

токио

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ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Самолеты тайваньской авиакомпании EVA и "Тайских авиалиний", предположительно, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда, сообщил телеканал NHK. Камеры телеканала показывают два самолета рядом, у авиалайнера "Тайских авиалиний" повреждено крыло. По сообщениям канала, фрагмент крыла лежит рядом на взлетно-посадочной полосе. Причины выясняются.

https://ria.ru/20230610/aviakatastrofa-1877343922.html

токио

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в мире, токио