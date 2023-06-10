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В токийском аэропорту, предположительно, столкнулись два самолета
В токийском аэропорту, предположительно, столкнулись два самолета - РИА Новости, 10.06.2023
В токийском аэропорту, предположительно, столкнулись два самолета
Самолеты тайваньской авиакомпании EVA и "Тайских авиалиний", предположительно, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда,... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T06:40
2023-06-10T06:40
2023-06-10T07:17
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ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Самолеты тайваньской авиакомпании EVA и "Тайских авиалиний", предположительно, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда, сообщил телеканал NHK. Камеры телеканала показывают два самолета рядом, у авиалайнера "Тайских авиалиний" повреждено крыло. По сообщениям канала, фрагмент крыла лежит рядом на взлетно-посадочной полосе. Причины выясняются.
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в мире, токио
В токийском аэропорту, предположительно, столкнулись два самолета
NHK: в токийском аэропорту два самолета, предположительно, задели друг друга
ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Самолеты тайваньской авиакомпании EVA и "Тайских авиалиний", предположительно, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда, сообщил телеканал NHK.
Камеры телеканала показывают два самолета рядом, у авиалайнера "Тайских авиалиний" повреждено крыло.
По сообщениям канала, фрагмент крыла лежит рядом на взлетно-посадочной полосе.
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