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В токийском аэропорту, предположительно, столкнулись два самолета - РИА Новости, 10.06.2023
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06:40 10.06.2023 (обновлено: 07:17 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/samolety-1877349635.html
В токийском аэропорту, предположительно, столкнулись два самолета
В токийском аэропорту, предположительно, столкнулись два самолета - РИА Новости, 10.06.2023
В токийском аэропорту, предположительно, столкнулись два самолета
Самолеты тайваньской авиакомпании EVA и "Тайских авиалиний", предположительно, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда,... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T06:40
2023-06-10T07:17
в мире
токио
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ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Самолеты тайваньской авиакомпании EVA и "Тайских авиалиний", предположительно, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда, сообщил телеканал NHK. Камеры телеканала показывают два самолета рядом, у авиалайнера "Тайских авиалиний" повреждено крыло. По сообщениям канала, фрагмент крыла лежит рядом на взлетно-посадочной полосе. Причины выясняются.
https://ria.ru/20230610/aviakatastrofa-1877343922.html
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в мире, токио
В мире, Токио
В токийском аэропорту, предположительно, столкнулись два самолета

NHK: в токийском аэропорту два самолета, предположительно, задели друг друга

© РИА Новости / Ксения НакаАэропорт Токио
Аэропорт Токио - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Ксения Нака
Аэропорт Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Самолеты тайваньской авиакомпании EVA и "Тайских авиалиний", предположительно, задели друг друга на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда, сообщил телеканал NHK.
Камеры телеканала показывают два самолета рядом, у авиалайнера "Тайских авиалиний" повреждено крыло.
По сообщениям канала, фрагмент крыла лежит рядом на взлетно-посадочной полосе.
Причины выясняются.
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