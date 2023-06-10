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Премьер Канады объявил о конфискации российского Ан-124 для передачи Киеву
Премьер Канады объявил о конфискации российского Ан-124 для передачи Киеву - РИА Новости, 11.06.2023
Премьер Канады объявил о конфискации российского Ан-124 для передачи Киеву
Находящийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо объявил об изъятии российского самолета Ан-124 и намерении передать его Украине, передает агентство... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-10T18:16
2023-06-10T18:16
2023-06-11T00:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Находящийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо объявил об изъятии российского самолета Ан-124 и намерении передать его Украине, передает агентство Рейтер. "Трюдо также сообщил на пресс-конференции в Киеве вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Канада конфисковала принадлежащий России грузовой самолет "Антонов", который приземлился в Канаде в прошлом году, и начала процесс передачи самолета Украине", — говорится в публикации.В свою очередь, по данным канадского телеканала CTV, Трюдо говорил о намерении правительства "попытаться конфисковать" зарегистрированный в России Ан-124 и попробовать передать Украине, чтобы его "нельзя было использовать в поддержку российских военных усилий".В апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Оттава хочет использовать средства от конфискованных российских активов для помощи Киеву. По его словам, под санкции попал самолет Ан-124, "который был заблокирован в Канаде". После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже десять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что это продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".
https://ria.ru/20230521/kanada-1873213213.html
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украина, россия, джастин трюдо, ан-124, в мире, канада
Украина, Россия, Джастин Трюдо, Ан-124, В мире, Канада
Премьер Канады объявил о конфискации российского Ан-124 для передачи Киеву
Премьер Канады Трюдо объявил о конфискации российского Ан-124 "Руслан" для передачи Киеву