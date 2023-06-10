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Сальдо рассказал о ситуации в Алешках и Голой Пристани

Сальдо рассказал о ситуации в Алешках и Голой Пристани - РИА Новости, 10.06.2023

Сальдо рассказал о ситуации в Алешках и Голой Пристани

В затопленных после разрушения Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области начал спадать уровень воды, сообщил врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T09:47

2023-06-10T09:47

2023-06-10T11:18

украина

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

днепр (город)

россия

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В затопленных после разрушения Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области начал спадать уровень воды, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале."Начала сходить вода в низовьях Днепра: в Алешках за сутки на два метра (с отметки пять метров до трех метров), в Голой Пристани на один метр (с отметки пять метров до четырех метров)", — уточнил он.По словам Сальдо, на утро 10 июня с затопленных территорий эвакуировали уже более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.В ночь на шестое июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий.Президент Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС. Он отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230609/pravkomissiya-1877335080.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, херсонская область , владимир сальдо, происшествия, днепр (город), россия, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)