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Сальдо рассказал о ситуации в Алешках и Голой Пристани - РИА Новости, 10.06.2023
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09:47 10.06.2023 (обновлено: 11:18 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/saldo-1877361038.html
Сальдо рассказал о ситуации в Алешках и Голой Пристани
Сальдо рассказал о ситуации в Алешках и Голой Пристани - РИА Новости, 10.06.2023
Сальдо рассказал о ситуации в Алешках и Голой Пристани
В затопленных после разрушения Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области начал спадать уровень воды, сообщил врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:47
2023-06-10T11:18
украина
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
днепр (город)
россия
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В затопленных после разрушения Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области начал спадать уровень воды, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале."Начала сходить вода в низовьях Днепра: в Алешках за сутки на два метра (с отметки пять метров до трех метров), в Голой Пристани на один метр (с отметки пять метров до четырех метров)", — уточнил он.По словам Сальдо, на утро 10 июня с затопленных территорий эвакуировали уже более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.В ночь на шестое июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий.Президент Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС. Он отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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украина
херсонская область
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украина, херсонская область , владимир сальдо, происшествия, днепр (город), россия, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)
Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия, Днепр (город), Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ)
Сальдо рассказал о ситуации в Алешках и Голой Пристани

Врио главы Херсонской области Сальдо: в Алешках и Голой Пристани начала спадать вода

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкМестный житель в городе Голая Пристань
Местный житель в городе Голая Пристань - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Местный житель в городе Голая Пристань
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В затопленных после разрушения Каховской ГЭС Алешках и Голой Пристани Херсонской области начал спадать уровень воды, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
«
"Начала сходить вода в низовьях Днепра: в Алешках за сутки на два метра (с отметки пять метров до трех метров), в Голой Пристани на один метр (с отметки пять метров до четырех метров)", — уточнил он.
По словам Сальдо, на утро 10 июня с затопленных территорий эвакуировали уже более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.
В ночь на шестое июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий.
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Президент Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС. Он отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Людей снимают с крыш: эвакуация жителей Херсонской области
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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2 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

Местные жители плывут на лодке в ходе эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Местные жители забирают с собой домашних животных.

Местная жительница собирает личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Местные жители забирают с собой домашних животных.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

Волонтер организации Добро мира - волонтеры Крыма Валерия Петрусевич во время эвакуации местных жителей в городе Голая Пристань после подтопления.

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

Местные жители собирают личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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6 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

Местная церковь после подтопления в городе Голая Пристань

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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7 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

Местные жители собирают личные вещи для эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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8 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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9 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

Местные жители во время эвакуации волонтерами и спасателями МЧС в городе Голая Пристань после подтопления

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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10 из 11
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

Спасатель МЧС во время эвакуации местных жителей в городе Голая Пристань после подтопления

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
11 из 11

Самая сложная ситуация сохраняется в Алешкинском и Голопристанском округах. Уровень воды здесь максимальный — 12 метров. В Новокаховском округе он снизился до отметки 9,5 метра.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 11

Спасатели и волонтеры эвакуируют людей из пострадавших городов и сел.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 11

Людей снимают с крыш и верхних этажей и вывозят на сушу.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 11

Местные жители забирают с собой домашних животных.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 11

Крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает жителям города Голая Пристань эвакуироваться.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 11

Людей вывозят безопасные районы и пункты временного размещения. Для этого задействовали более 120 автобусов

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 11

Церковь после подтопления в городе Голая Пристань.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 11

Помощь в Херсонскую область идет со всей России благодаря МЧС, общественным организациям, благотворительным фондам и политическим партиям.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 11

Важнейшей задачей становится обеспечение людей питьем. Спасатели уже доставили в пострадавшие районы более 20 тонн бутилированной воды.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 11

Действия всех ведомств при эвакуации жителей в Кремле оценили как самоотверженные.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 11

Всего в Херсонской области подтоплены более 22 тысяч домов. Подъем воды может продолжаться до десяти суток.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
УкраинаХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествияДнепр (город)РоссияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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