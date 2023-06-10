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При обстреле Александровки пострадала женщина - РИА Новости, 10.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:08 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/ranenaya-1877441962.html
При обстреле Александровки пострадала женщина
При обстреле Александровки пострадала женщина - РИА Новости, 10.06.2023
При обстреле Александровки пострадала женщина
Женщина получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T22:08
2023-06-10T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
украина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Женщина получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. &quot;По уточнённой информации, в результате обстрела поселка городского типа Александровка по ул. Ленина ранена женщина 1954 года рождения&quot;, - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о том, что украинские войска в 17.50 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
украина
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в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Александровки пострадала женщина

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ Александровки ранена женщина 1954 года рождения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВелосипед на дороге в селе Александровка
Велосипед на дороге в селе Александровка - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Велосипед на дороге в селе Александровка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Женщина получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«

"По уточнённой информации, в результате обстрела поселка городского типа Александровка по ул. Ленина ранена женщина 1954 года рождения", - написал Кулемзин.

Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о том, что украинские войска в 17.50 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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