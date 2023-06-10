https://ria.ru/20230610/ranenaya-1877441962.html
При обстреле Александровки пострадала женщина
При обстреле Александровки пострадала женщина - РИА Новости, 10.06.2023
При обстреле Александровки пострадала женщина
Женщина получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T22:08
2023-06-10T22:08
2023-06-10T22:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
украина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Женщина получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "По уточнённой информации, в результате обстрела поселка городского типа Александровка по ул. Ленина ранена женщина 1954 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о том, что украинские войска в 17.50 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Александровки пострадала женщина
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ Александровки ранена женщина 1954 года рождения