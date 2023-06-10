https://ria.ru/20230610/ranenaya-1877441962.html

При обстреле Александровки пострадала женщина

При обстреле Александровки пострадала женщина - РИА Новости, 10.06.2023

При обстреле Александровки пострадала женщина

Женщина получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T22:08

2023-06-10T22:08

2023-06-10T22:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

украина

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Женщина получила ранения в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "По уточнённой информации, в результате обстрела поселка городского типа Александровка по ул. Ленина ранена женщина 1954 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о том, что украинские войска в 17.50 выпустили 10 ракет из РСЗО по Александровке. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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