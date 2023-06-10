https://ria.ru/20230610/rakety-1877349755.html

ВСУ обстреляли пункт эвакуации в Херсонской области, погибла женщина

ВСУ обстреляли пункт эвакуации в Херсонской области, погибла женщина - РИА Новости, 10.06.2023

ВСУ обстреляли пункт эвакуации в Херсонской области, погибла женщина

При обстреле ВСУ ракетами Storm Shadow пункта временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области погибла женщина, сообщил врио губернатора региона РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T06:52

2023-06-10T06:52

2023-06-10T12:15

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. При обстреле ВСУ ракетами Storm Shadow пункта временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области погибла женщина, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Около пяти утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно, английские ракеты Storm Shadow", — написал он.При этом с ночи продолжаются ожесточенные обстрелы населенного пункта Железный порт. Там разрушен отель "Позитив".В пятницу Киев ударил такими же ракетами по детской базе отдыха в Геническом районе. В администрации области подчеркивали, что на попавшей под обстрел Арабатской стрелке находятся только мирные жители и гражданские объекты. Там проживают в том числе эвакуированные из Херсона, а также с подтопленных после разрушения Каховской ГЭС территорий — в основном женщины, дети и старики.Великобритания сообщила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow в начале мая. Дальность поражения их экспортной модификации — около 250 километров. Как предупреждали в МИД России, это решение Лондона ведет к серьезной эскалации.

https://ria.ru/20230609/obstrel-1877260406.html

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Последствия удара по Арабатской стрелке в Херсонской области Последствия удара по Арабатской стрелке в Херсонской области. 2023-06-10T06:52 true PT0M10S

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херсонская область , происшествия, владимир сальдо