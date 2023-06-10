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ВСУ обстреляли пункт эвакуации в Херсонской области, погибла женщина - РИА Новости, 10.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 10.06.2023 (обновлено: 12:15 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/rakety-1877349755.html
ВСУ обстреляли пункт эвакуации в Херсонской области, погибла женщина
ВСУ обстреляли пункт эвакуации в Херсонской области, погибла женщина - РИА Новости, 10.06.2023
ВСУ обстреляли пункт эвакуации в Херсонской области, погибла женщина
При обстреле ВСУ ракетами Storm Shadow пункта временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области погибла женщина, сообщил врио губернатора региона РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T06:52
2023-06-10T12:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. При обстреле ВСУ ракетами Storm Shadow пункта временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области погибла женщина, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Около пяти утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно, английские ракеты Storm Shadow", — написал он.При этом с ночи продолжаются ожесточенные обстрелы населенного пункта Железный порт. Там разрушен отель "Позитив".В пятницу Киев ударил такими же ракетами по детской базе отдыха в Геническом районе. В администрации области подчеркивали, что на попавшей под обстрел Арабатской стрелке находятся только мирные жители и гражданские объекты. Там проживают в том числе эвакуированные из Херсона, а также с подтопленных после разрушения Каховской ГЭС территорий — в основном женщины, дети и старики.Великобритания сообщила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow в начале мая. Дальность поражения их экспортной модификации — около 250 километров. Как предупреждали в МИД России, это решение Лондона ведет к серьезной эскалации.
https://ria.ru/20230609/obstrel-1877260406.html
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Последствия удара по Арабатской стрелке в Херсонской области
Последствия удара по Арабатской стрелке в Херсонской области.
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херсонская область , происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо
ВСУ обстреляли пункт эвакуации в Херсонской области, погибла женщина

Сальдо: женщина погибла после удара ВСУ по ПВР на Арабатской стрелке ракетами Storm Shadow

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. При обстреле ВСУ ракетами Storm Shadow пункта временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области погибла женщина, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Около пяти утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно, английские ракеты Storm Shadow", — написал он.
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При этом с ночи продолжаются ожесточенные обстрелы населенного пункта Железный порт. Там разрушен отель "Позитив".
В пятницу Киев ударил такими же ракетами по детской базе отдыха в Геническом районе. В администрации области подчеркивали, что на попавшей под обстрел Арабатской стрелке находятся только мирные жители и гражданские объекты. Там проживают в том числе эвакуированные из Херсона, а также с подтопленных после разрушения Каховской ГЭС территорий — в основном женщины, дети и старики.
Великобритания сообщила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow в начале мая. Дальность поражения их экспортной модификации — около 250 километров. Как предупреждали в МИД России, это решение Лондона ведет к серьезной эскалации.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
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