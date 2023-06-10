https://ria.ru/20230610/putin-1877388323.html

Путин пока не планирует разговор с Шольцем

Путин пока не планирует разговор с Шольцем - РИА Новости, 10.06.2023

Путин пока не планирует разговор с Шольцем

У президента России Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T14:37

2023-06-10T14:37

2023-06-10T14:57

владимир путин

олаф шольц

дмитрий песков

россия

германия

в мире

политика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с российским президентом Владимиром Путиным."Нет. Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли запрос на разговор от немецкой стороны и планируется ли телефонный контакт.

https://ria.ru/20230610/rossiya-1877318249.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, россия, германия, в мире, политика