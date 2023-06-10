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Путин пока не планирует разговор с Шольцем - РИА Новости, 10.06.2023
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14:37 10.06.2023 (обновлено: 14:57 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/putin-1877388323.html
Путин пока не планирует разговор с Шольцем
Путин пока не планирует разговор с Шольцем - РИА Новости, 10.06.2023
Путин пока не планирует разговор с Шольцем
У президента России Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T14:37
2023-06-10T14:57
владимир путин
олаф шольц
дмитрий песков
россия
германия
в мире
политика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с российским президентом Владимиром Путиным."Нет. Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли запрос на разговор от немецкой стороны и планируется ли телефонный контакт.
https://ria.ru/20230610/rossiya-1877318249.html
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владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, россия, германия, в мире, политика
Владимир Путин, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Россия, Германия, В мире, Политика
Путин пока не планирует разговор с Шольцем

В Кремле заявили, что у Путина в планах пока нет телефонного разговора с Шольцем

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин
 Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
«
"Нет. Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли запрос на разговор от немецкой стороны и планируется ли телефонный контакт.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в Потсдаме, Германия - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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