https://ria.ru/20230610/putin-1877388323.html
Путин пока не планирует разговор с Шольцем
Путин пока не планирует разговор с Шольцем - РИА Новости, 10.06.2023
Путин пока не планирует разговор с Шольцем
У президента России Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T14:37
2023-06-10T14:37
2023-06-10T14:57
владимир путин
олаф шольц
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политика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с российским президентом Владимиром Путиным."Нет. Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли запрос на разговор от немецкой стороны и планируется ли телефонный контакт.
https://ria.ru/20230610/rossiya-1877318249.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, россия, германия, в мире, политика
Владимир Путин, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Россия, Германия, В мире, Политика
Путин пока не планирует разговор с Шольцем
В Кремле заявили, что у Путина в планах пока нет телефонного разговора с Шольцем