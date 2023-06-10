https://ria.ru/20230610/protest-1877445984.html

В Тель-Авиве прошел очередной массовый антиправительственный протест

В Тель-Авиве прошел очередной массовый антиправительственный протест - РИА Новости, 11.06.2023

В Тель-Авиве прошел очередной массовый антиправительственный протест

В Тель-Авиве в субботу вечером состоялся очередной массовый протест против судебной реформы правительства, который собрал десятки тысяч демонстрантов, в ходе... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-10T22:59

2023-06-10T22:59

2023-06-11T00:01

в мире

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн — РИА Новости. В Тель-Авиве в субботу вечером состоялся очередной массовый протест против судебной реформы правительства, который собрал десятки тысяч демонстрантов, в ходе акции организаторы также критиковали власти за бездействие на фоне серьезного роста преступности в арабском секторе Израиля, сообщает корреспондент РИА Новости. Массовые протесты в Израиле против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху проходят уже 23-ю неделю подряд. Организаторы протестов отметили, что следующая неделя станет во многом судьбоносной для спорной судебной реформы, так как в среду в парламенте Израиля (кнессете) состоится голосование по выбору своих представителей в комитет по назначению судей Верховного суда. Ожидается, что это голосование будет иметь решающее значение для продолжения переговоров между правительственной коалицией и оппозицией с целью поиска компромисса по судебной реформе, которая в данный момент заморожена. Помимо антиправительственных речей в защиту демократии и свободы, спикеры сегодняшнего митинга уделили большое внимание нарастающей волне преступности. За первую половину 2023 года число убийств на криминальной почве в арабском сообществе Израиля превысило 100 и возросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Протестующие яростно винили правительство и в особенности крайне правого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в равнодушии к жизни арабского сообщества Израиля и халатности в борьбе с преступностью.В центре Тель-Авива, по оценкам организаторов протестов, собрались порядка 100 тысяч человек. В течение долгого времени над многотысячной толпой в воздухе дежурил полицейский вертолет, чего не наблюдалось в ходе предыдущих подобных протестных акций. Дороги вокруг центрального перекрестка Азриэли, где расположен комплекс правительственных зданий, были перекрыты. На месте акции протеста дежурили силы полиции и медики скорой помощи. Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов. Нетаньяху неоднократно заявлял, что предложенная его правительством реформа нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти путем компромиссных решений и не предполагает "подчинения" Верховного суда парламенту, как это воспринимают противники реформы. В конце марта Нетаньяху объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе на месяц до летней сессии кнессета, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами. Подробности продолжающихся переговоров между представителями правящей коалиции и оппонентами реформы не разглашаются.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html

https://ria.ru/20230413/netanyahu-1865059984.html

https://ria.ru/20230428/izrail-1868314049.html

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тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху