Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали скандинавскую прохладу - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/prokhlada-1877361470.html
Москвичам пообещали скандинавскую прохладу
Москвичам пообещали скандинавскую прохладу - РИА Новости, 10.06.2023
Москвичам пообещали скандинавскую прохладу
Москвичей в субботу ожидает скандинавская прохлада, осадков не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:52
2023-06-10T09:52
москва
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757106103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5b5e4024a34e29627e0ee06540cbf14.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москвичей в субботу ожидает скандинавская прохлада, осадков не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В субботу инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать погожему антициклону, северные ветры которого принесут скандинавскую прохладу. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 15 - плюс 20. Это на 5 градусов ниже климатической нормы и соответствует майской температуре", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230609/solntse-1877140326.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757106103_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c471c8a3959df8d8376a665a2445b780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам пообещали скандинавскую прохладу

Синоптик Тишковец: москвичей в субботу ожидает скандинавская прохлада без осадков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПтицы в Московском зоопарке
Птицы в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Птицы в Московском зоопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москвичей в субботу ожидает скандинавская прохлада, осадков не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В субботу инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать погожему антициклону, северные ветры которого принесут скандинавскую прохладу. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 15 - плюс 20. Это на 5 градусов ниже климатической нормы и соответствует майской температуре", - рассказал Тишковец.
По его словам, ветер ожидается северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.
Вид на парк искусств Музеон с Крымского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Прошедшая весна в Москве оказалась солнечной сверх меры, заявила синоптик
9 июня, 10:19
 
МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала