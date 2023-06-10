https://ria.ru/20230610/prokhlada-1877361470.html
Москвичам пообещали скандинавскую прохладу
Москвичам пообещали скандинавскую прохладу - РИА Новости, 10.06.2023
Москвичам пообещали скандинавскую прохладу
Москвичей в субботу ожидает скандинавская прохлада, осадков не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T09:52
2023-06-10T09:52
2023-06-10T09:52
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москвичей в субботу ожидает скандинавская прохлада, осадков не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В субботу инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать погожему антициклону, северные ветры которого принесут скандинавскую прохладу. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 15 - плюс 20. Это на 5 градусов ниже климатической нормы и соответствует майской температуре", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам пообещали скандинавскую прохладу
Синоптик Тишковец: москвичей в субботу ожидает скандинавская прохлада без осадков