https://ria.ru/20230610/prokhlada-1877361470.html

Москвичам пообещали скандинавскую прохладу

Москвичам пообещали скандинавскую прохладу - РИА Новости, 10.06.2023

Москвичам пообещали скандинавскую прохладу

Москвичей в субботу ожидает скандинавская прохлада, осадков не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T09:52

2023-06-10T09:52

2023-06-10T09:52

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москвичей в субботу ожидает скандинавская прохлада, осадков не будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В субботу инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать погожему антициклону, северные ветры которого принесут скандинавскую прохладу. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 15 - плюс 20. Это на 5 градусов ниже климатической нормы и соответствует майской температуре", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается северо-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230609/solntse-1877140326.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, евгений тишковец, погода