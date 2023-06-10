https://ria.ru/20230610/prizyv-1877370070.html
Комитет ГД одобрил проект о призыве на военную службу граждан с судимостью
Комитет ГД одобрил проект о призыве на военную службу граждан с судимостью - РИА Новости, 10.06.2023
Комитет ГД одобрил проект о призыве на военную службу граждан с судимостью
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, которым предлагается на период мобилизации, военного положения установить... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T11:05
2023-06-10T11:05
2023-06-10T13:16
андрей картаполов
госдума рф
андрей красов
частичная мобилизация в россии
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, которым предлагается на период мобилизации, военного положения установить возможность призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением осужденных за тяжкие преступления, соответствующее заключение комитета размещено в думской электронной базе.Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается на период мобилизации, военного положения установить возможность призыва на военную службу граждан с судимостью, за исключением осужденных за тяжкие преступления. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов."Комитет Государственной Думы по обороне рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении", — говорится в документе.Согласно письму комитета в Совет Думы, палата может рассмотреть законопроект в первом чтении во вторник 13 июня.
https://ria.ru/20230401/prizyv-1862106182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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андрей картаполов, госдума рф, андрей красов, частичная мобилизация в россии, безопасность, россия
Андрей Картаполов, Госдума РФ, Андрей Красов, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Россия
Комитет ГД одобрил проект о призыве на военную службу граждан с судимостью
Комитет ГД одобрил проект о возможности призыва граждан с судимостью в период мобилизации