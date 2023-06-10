https://ria.ru/20230610/prizyv-1877370070.html

Комитет ГД одобрил проект о призыве на военную службу граждан с судимостью

Комитет ГД одобрил проект о призыве на военную службу граждан с судимостью - РИА Новости, 10.06.2023

Комитет ГД одобрил проект о призыве на военную службу граждан с судимостью

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, которым предлагается на период мобилизации, военного положения установить... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T11:05

2023-06-10T11:05

2023-06-10T13:16

андрей картаполов

госдума рф

андрей красов

частичная мобилизация в россии

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843611320_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_3375005c193787a086b3f65c0db284f4.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, которым предлагается на период мобилизации, военного положения установить возможность призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением осужденных за тяжкие преступления, соответствующее заключение комитета размещено в думской электронной базе.Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается на период мобилизации, военного положения установить возможность призыва на военную службу граждан с судимостью, за исключением осужденных за тяжкие преступления. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов."Комитет Государственной Думы по обороне рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении", — говорится в документе.Согласно письму комитета в Совет Думы, палата может рассмотреть законопроект в первом чтении во вторник 13 июня.

https://ria.ru/20230401/prizyv-1862106182.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

андрей картаполов, госдума рф, андрей красов, частичная мобилизация в россии, безопасность, россия