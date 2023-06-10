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Путин выразил Токаеву соболезнования из-за лесных пожаров в Казахстане
Путин выразил Токаеву соболезнования из-за лесных пожаров в Казахстане - РИА Новости, 10.06.2023
Путин выразил Токаеву соболезнования из-за лесных пожаров в Казахстане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи масштабными лесными пожарами на... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T17:29
2023-06-10T17:29
2023-06-10T17:38
казахстан
происшествия
владимир путин
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касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи масштабными лесными пожарами на востоке страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана – масштабными лесными пожарами", - говорится в сообщении.Путин выразил уверенность, что трагические последствия будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к благополучной жизни.Пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области на востоке Казахстана начался в четверг после ударов молний. Пожарным не удалось оперативно потушить его из-за того, что местность оказалась непроходимой для техники. Власти сообщили о том, что при пожаре погибли 14 работников лесничества.Согласно последним данным, предварительная площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. По информации МЧС, на месте пожара задействованы более 1 000 специалистов из различных ведомств, свыше 200 единиц техники и 11 вертолетов. Тушение осложняется высокой температурой, большой площадью горения и порывами ветра.
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казахстан, происшествия, владимир путин, россия, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Происшествия, Владимир Путин, Россия, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Путин выразил Токаеву соболезнования из-за лесных пожаров в Казахстане
Путин выразил Токаеву соболезнования из-за масштабных лесных пожаров на востоке Казахстана
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи масштабными лесными пожарами на востоке страны, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана – масштабными лесными пожарами", - говорится в сообщении.
Путин выразил уверенность, что трагические последствия будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к благополучной жизни.
Пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области на востоке Казахстана начался в четверг после ударов молний. Пожарным не удалось оперативно потушить его из-за того, что местность оказалась непроходимой для техники. Власти сообщили о том, что при пожаре погибли 14 работников лесничества.
Согласно последним данным, предварительная площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. По информации МЧС, на месте пожара задействованы более 1 000 специалистов из различных ведомств, свыше 200 единиц техники и 11 вертолетов. Тушение осложняется высокой температурой, большой площадью горения и порывами ветра.
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