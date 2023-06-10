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Число погибших работников лесничества при пожаре в Казахстане достигло 14 - РИА Новости, 10.06.2023
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17:25 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/pozhar-1877412843.html
Число погибших работников лесничества при пожаре в Казахстане достигло 14
Число погибших работников лесничества при пожаре в Казахстане достигло 14 - РИА Новости, 10.06.2023
Число погибших работников лесничества при пожаре в Казахстане достигло 14
Число погибших работников лесничества при крупном природном пожаре в Абайской области на востоке Казахстана возросло до 14, сообщила в субботу пресс-служба МЧС... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T17:25
2023-06-10T17:25
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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АСТАНА, 10 июн - РИА Новости. Число погибших работников лесничества при крупном природном пожаре в Абайской области на востоке Казахстана возросло до 14, сообщила в субботу пресс-служба МЧС республики. Пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области на востоке страны начался в четверг после ударов молний. Пожарным не удалось оперативно потушить его из-за того, что местность оказалась непроходимой для техники. В пятницу власти сообщили о том, что при пожаре погибли трое работников лесничества, еще 11 ищут. "По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются личности погибших. Напомним, ранее были обнаружены тела трех пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число погибших достигло 14 человек", - говорится в сообщении. Согласно последним данным, предварительная площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. По информации МЧС, на месте пожара задействованы более 1 000 специалистов из различных ведомств, свыше 200 единиц техники и 11 вертолетов. Тушение осложняется высокой температурой, большой площадью горения и порывами ветра.
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казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Число погибших работников лесничества при пожаре в Казахстане достигло 14

Из-за природного пожара на востоке Казахстана погибли 14 работников лесничества

© Пресс-служба МЧС по Курганской области | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар
© Пресс-служба МЧС по Курганской области
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
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АСТАНА, 10 июн - РИА Новости. Число погибших работников лесничества при крупном природном пожаре в Абайской области на востоке Казахстана возросло до 14, сообщила в субботу пресс-служба МЧС республики.
Пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области на востоке страны начался в четверг после ударов молний. Пожарным не удалось оперативно потушить его из-за того, что местность оказалась непроходимой для техники. В пятницу власти сообщили о том, что при пожаре погибли трое работников лесничества, еще 11 ищут.
"По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются личности погибших. Напомним, ранее были обнаружены тела трех пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число погибших достигло 14 человек", - говорится в сообщении.
Согласно последним данным, предварительная площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. По информации МЧС, на месте пожара задействованы более 1 000 специалистов из различных ведомств, свыше 200 единиц техники и 11 вертолетов. Тушение осложняется высокой температурой, большой площадью горения и порывами ветра.
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