https://ria.ru/20230610/pozhar-1877412843.html

Число погибших работников лесничества при пожаре в Казахстане достигло 14

Число погибших работников лесничества при пожаре в Казахстане достигло 14 - РИА Новости, 10.06.2023

Число погибших работников лесничества при пожаре в Казахстане достигло 14

Число погибших работников лесничества при крупном природном пожаре в Абайской области на востоке Казахстана возросло до 14, сообщила в субботу пресс-служба МЧС... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T17:25

2023-06-10T17:25

2023-06-10T17:25

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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АСТАНА, 10 июн - РИА Новости. Число погибших работников лесничества при крупном природном пожаре в Абайской области на востоке Казахстана возросло до 14, сообщила в субботу пресс-служба МЧС республики. Пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области на востоке страны начался в четверг после ударов молний. Пожарным не удалось оперативно потушить его из-за того, что местность оказалась непроходимой для техники. В пятницу власти сообщили о том, что при пожаре погибли трое работников лесничества, еще 11 ищут. "По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются личности погибших. Напомним, ранее были обнаружены тела трех пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число погибших достигло 14 человек", - говорится в сообщении. Согласно последним данным, предварительная площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. По информации МЧС, на месте пожара задействованы более 1 000 специалистов из различных ведомств, свыше 200 единиц техники и 11 вертолетов. Тушение осложняется высокой температурой, большой площадью горения и порывами ветра.

https://ria.ru/20230610/tokaev-1877358552.html

казахстан

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире