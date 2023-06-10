https://ria.ru/20230610/poteri-1877434376.html

"У тебя мало времени". Зеленского предупредили о судьбе ВСУ при наступлении

"У тебя мало времени". Зеленского предупредили о судьбе ВСУ при наступлении - РИА Новости, 10.06.2023

"У тебя мало времени". Зеленского предупредили о судьбе ВСУ при наступлении

ВСУ потеряют всю группировку войск, брошенную в контрнаступление против российской армии, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T20:16

2023-06-10T20:16

2023-06-10T21:26

в мире

киев

украина

олег соскин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg

МОСКВА, 10 июня — РИА Новости. ВСУ потеряют всю группировку войск, брошенную в контрнаступление против российской армии, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин."Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление. <...> Зеленский, у тебя осталось очень мало времени. <..> Остановись. Ты еще можешь остановиться", — подчеркнул он.Соскин также предупредил президента Украины о тяжелых последствиях незаконного преследования граждан, бегущих от призыва в ряды ВСУ."Вы за это будете отвечать", — подытожил он.На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве в субботу Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но не уточнил, на какой стадии они находятся.

https://ria.ru/20230610/podgotovka-1877413041.html

https://ria.ru/20230610/unichtozhenie-1877406774.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, олег соскин, вооруженные силы украины