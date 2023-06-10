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"У тебя мало времени". Зеленского предупредили о судьбе ВСУ при наступлении
"У тебя мало времени". Зеленского предупредили о судьбе ВСУ при наступлении - РИА Новости, 10.06.2023
"У тебя мало времени". Зеленского предупредили о судьбе ВСУ при наступлении
ВСУ потеряют всю группировку войск, брошенную в контрнаступление против российской армии, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T20:16
2023-06-10T20:16
2023-06-10T21:26
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МОСКВА, 10 июня — РИА Новости. ВСУ потеряют всю группировку войск, брошенную в контрнаступление против российской армии, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин."Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление. <...> Зеленский, у тебя осталось очень мало времени. <..> Остановись. Ты еще можешь остановиться", — подчеркнул он.Соскин также предупредил президента Украины о тяжелых последствиях незаконного преследования граждан, бегущих от призыва в ряды ВСУ."Вы за это будете отвечать", — подытожил он.На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве в субботу Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но не уточнил, на какой стадии они находятся.
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в мире, киев, украина, олег соскин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"У тебя мало времени". Зеленского предупредили о судьбе ВСУ при наступлении
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского об огромных потерях при наступлении ВСУ