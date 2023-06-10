Рейтинг@Mail.ru
"У тебя мало времени". Зеленского предупредили о судьбе ВСУ при наступлении - РИА Новости, 10.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 10.06.2023 (обновлено: 21:26 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/poteri-1877434376.html
"У тебя мало времени". Зеленского предупредили о судьбе ВСУ при наступлении
"У тебя мало времени". Зеленского предупредили о судьбе ВСУ при наступлении - РИА Новости, 10.06.2023
"У тебя мало времени". Зеленского предупредили о судьбе ВСУ при наступлении
ВСУ потеряют всю группировку войск, брошенную в контрнаступление против российской армии, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T20:16
2023-06-10T21:26
в мире
киев
украина
олег соскин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 10 июня — РИА Новости. ВСУ потеряют всю группировку войск, брошенную в контрнаступление против российской армии, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин."Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление. &lt;...&gt; Зеленский, у тебя осталось очень мало времени. &lt;..&gt; Остановись. Ты еще можешь остановиться", — подчеркнул он.Соскин также предупредил президента Украины о тяжелых последствиях незаконного преследования граждан, бегущих от призыва в ряды ВСУ.&quot;Вы за это будете отвечать&quot;, — подытожил он.На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве в субботу Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но не уточнил, на какой стадии они находятся.
https://ria.ru/20230610/podgotovka-1877413041.html
https://ria.ru/20230610/unichtozhenie-1877406774.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, олег соскин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"У тебя мало времени". Зеленского предупредили о судьбе ВСУ при наступлении

Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского об огромных потерях при наступлении ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июня — РИА Новости. ВСУ потеряют всю группировку войск, брошенную в контрнаступление против российской армии, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин.
"Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление. <...> Зеленский, у тебя осталось очень мало времени. <..> Остановись. Ты еще можешь остановиться", — подчеркнул он.
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Офицер НАТО признал высокое качество подготовки Вооруженных сил России
Вчера, 17:27
Соскин также предупредил президента Украины о тяжелых последствиях незаконного преследования граждан, бегущих от призыва в ряды ВСУ.
«

"Вы за это будете отвечать", — подытожил он.

На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве в субботу Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но не уточнил, на какой стадии они находятся.
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
"НАТО не поможет". Зеленскому сообщили, что российская армия сделает с ВСУ
Вчера, 16:39
 
В миреКиевУкраинаОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала