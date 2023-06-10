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В Минобороны оценили потери ВСУ на двух направлениях
В Минобороны оценили потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 10.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на двух направлениях
Войска Украины потеряли на запорожском и южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в субботу в Минобороны РФ в... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T15:29
2023-06-10T15:29
2023-06-10T16:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Войска Украины потеряли на запорожском и южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в субботу в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре "Leopard", 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских "Bradley", 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции", - сказали в Минобороны.
россия
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Уничтожение боевой бронированной техники ВСУ западного производства
Кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 боевой бронированной техники ВСУ
2023-06-10T15:29
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Минобороны о потерях ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях
Войска Украины потеряли на Запорожском и Южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в субботу в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции", - сказали в Минобороны.
2023-06-10T15:29
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли на Запорожском и Южнодонецком направлениях до 300 военных