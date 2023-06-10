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В Минобороны оценили потери ВСУ на двух направлениях

В Минобороны оценили потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 10.06.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на двух направлениях

Войска Украины потеряли на запорожском и южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в субботу в Минобороны РФ в... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T15:29

2023-06-10T15:29

2023-06-10T16:45

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Войска Украины потеряли на запорожском и южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в субботу в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре "Leopard", 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских "Bradley", 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции", - сказали в Минобороны.

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2023

Наталья Макарова

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Уничтожение боевой бронированной техники ВСУ западного производства Кадры уничтожения экипажами вертолетов Ка-52 боевой бронированной техники ВСУ 2023-06-10T15:29 true PT0M33S

Минобороны о потерях ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях Войска Украины потеряли на Запорожском и Южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в субботу в Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. "Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции", - сказали в Минобороны. 2023-06-10T15:29 true PT5M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), видео