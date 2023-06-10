https://ria.ru/20230610/pomosch-1877427837.html

Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров

Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров - РИА Новости, 10.06.2023

Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров

Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, что Украина готова оказать помощь Канаде в тушении лесных пожаров, если это... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T19:13

2023-06-10T19:13

2023-06-10T19:13

в мире

канада

украина

владимир зеленский

джастин трюдо

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, что Украина готова оказать помощь Канаде в тушении лесных пожаров, если это будет необходимо. В субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил Киев, где он встретился с Зеленским. "Масштабные лесные пожары, колоссальные природные потери, угроза людям. Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи", - заявил президент Украины.Лесные пожары бушуют в Канаде на протяжении последних недель. Ими охвачены сразу несколько регионов страны, ко вторнику зафиксированы более 400 очагов возгорания, более 200 из них пока не удается контролировать. В тушении задействованы вооруженные силы Канады, во вторник власти объявили о сборе средств для помощи пострадавшим от лесных пожаров.

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канада

украина

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в мире, канада, украина, владимир зеленский, джастин трюдо