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Кубань отправила помощь в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления - РИА Новости, 10.06.2023
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18:47 10.06.2023 (обновлено: 18:48 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/pomosch-1877425142.html
Кубань отправила помощь в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления
Кубань отправила помощь в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления - РИА Новости, 10.06.2023
Кубань отправила помощь в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления
Власти Краснодарского края направили более 10 тонн гуманитарной помощи в пункты временного размещения Херсонской области для людей, эвакуированных из зоны... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T18:47
2023-06-10T18:48
надежные люди
херсонская область
краснодарский край
владимир леонтьев (новая каховка)
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили более 10 тонн гуманитарной помощи в пункты временного размещения Херсонской области для людей, эвакуированных из зоны затопления, к отправке готовят ещё 30 тонн груза, сообщают в пресс-службе администрации Кубани. Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов - Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели. "Более 10 тонн гуманитарной помощи направила в Херсонскую область администрация Краснодарского края. Продовольственные и непродовольственные товары по поручению губернатора Вениамина Кондратьева доставили в пункты временного размещения пострадавших от затопления в Скадовский и Голопристанский районы", - говорится в сообщении. Отмечается, что сбор помощи совместно организовали департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани, а также департамент промышленности и торговли Херсонской области. "В перечне консервы, питьевая вода, кофе, резиновые сапоги, зажигалки, антисептики и предметы гигиены – все, что необходимо тем, кто находится в зоне подтопления", - добавляют в пресс-службе. К отправке уже готовят следующую партию гуманитарного груза. В нее войдут, помимо воды и консервов, макароны, колбасы, хлеб, крупы, масло и чай. А также портативные газовые и электроплиты, посуда, белье, свечи и спички - всего более 30 тонн гуманитарного груза, заключают власти.
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херсонская область , краснодарский край, владимир леонтьев (новая каховка), вениамин кондратьев
Надежные люди, Херсонская область , Краснодарский край, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Вениамин Кондратьев
Кубань отправила помощь в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления

Кубань отправила десять тонн гумпомощи в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления

Кубань отправила 10 тонн гумпомощи в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления людям
Кубань отправила 10 тонн гумпомощи в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления людям
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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили более 10 тонн гуманитарной помощи в пункты временного размещения Херсонской области для людей, эвакуированных из зоны затопления, к отправке готовят ещё 30 тонн груза, сообщают в пресс-службе администрации Кубани.
Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов - Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели.
Кубань отправила 10 тонн гумпомощи в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления людям
Кубань отправила 10 тонн гумпомощи в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления людям
Кубань отправила 10 тонн гумпомощи в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления людям
«
"Более 10 тонн гуманитарной помощи направила в Херсонскую область администрация Краснодарского края. Продовольственные и непродовольственные товары по поручению губернатора Вениамина Кондратьева доставили в пункты временного размещения пострадавших от затопления в Скадовский и Голопристанский районы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сбор помощи совместно организовали департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани, а также департамент промышленности и торговли Херсонской области.
«
"В перечне консервы, питьевая вода, кофе, резиновые сапоги, зажигалки, антисептики и предметы гигиены – все, что необходимо тем, кто находится в зоне подтопления", - добавляют в пресс-службе.
К отправке уже готовят следующую партию гуманитарного груза. В нее войдут, помимо воды и консервов, макароны, колбасы, хлеб, крупы, масло и чай. А также портативные газовые и электроплиты, посуда, белье, свечи и спички - всего более 30 тонн гуманитарного груза, заключают власти.
Кубань отправила 10 тонн гумпомощи в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления людям
Кубань отправила 10 тонн гумпомощи в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления людям
Кубань отправила 10 тонн гумпомощи в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления людям
 
Надежные людиХерсонская областьКраснодарский крайВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Вениамин Кондратьев
 
 
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