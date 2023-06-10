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Кубань отправила помощь в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления

Кубань отправила помощь в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления - РИА Новости, 10.06.2023

Кубань отправила помощь в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления

Власти Краснодарского края направили более 10 тонн гуманитарной помощи в пункты временного размещения Херсонской области для людей, эвакуированных из зоны... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T18:47

2023-06-10T18:47

2023-06-10T18:48

надежные люди

херсонская область

краснодарский край

владимир леонтьев (новая каховка)

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили более 10 тонн гуманитарной помощи в пункты временного размещения Херсонской области для людей, эвакуированных из зоны затопления, к отправке готовят ещё 30 тонн груза, сообщают в пресс-службе администрации Кубани. Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов - Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, вода с затопленных земель будет спадать не менее недели. "Более 10 тонн гуманитарной помощи направила в Херсонскую область администрация Краснодарского края. Продовольственные и непродовольственные товары по поручению губернатора Вениамина Кондратьева доставили в пункты временного размещения пострадавших от затопления в Скадовский и Голопристанский районы", - говорится в сообщении. Отмечается, что сбор помощи совместно организовали департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани, а также департамент промышленности и торговли Херсонской области. "В перечне консервы, питьевая вода, кофе, резиновые сапоги, зажигалки, антисептики и предметы гигиены – все, что необходимо тем, кто находится в зоне подтопления", - добавляют в пресс-службе. К отправке уже готовят следующую партию гуманитарного груза. В нее войдут, помимо воды и консервов, макароны, колбасы, хлеб, крупы, масло и чай. А также портативные газовые и электроплиты, посуда, белье, свечи и спички - всего более 30 тонн гуманитарного груза, заключают власти.

херсонская область

краснодарский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , краснодарский край, владимир леонтьев (новая каховка), вениамин кондратьев