https://ria.ru/20230610/pogoda-1877437392.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 10.06.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Потепление ожидается в Москве с понедельника, в среду воздух может прогреться до плюс 25, а к следующим выходным снова похолодает, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T20:53

2023-06-10T20:53

2023-06-10T20:53

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Потепление ожидается в Москве с понедельника, в среду воздух может прогреться до плюс 25, а к следующим выходным снова похолодает, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в субботу столбики столичных термометров смогли подняться только до плюс 15,5 - это климатические показатели конца апреля-начала мая. В ночь на воскресенье в условиях малооблачной погоды похолодает до плюс 1 - плюс 6, днем ожидается не выше плюс 15 - плюс 20. "В понедельник и вторник сохранится солнечная и сухая погода, температура немного подрастет. По ночам плюс 4 - плюс 9, днем потеплеет до плюс 17 - плюс 22. В среду скажется влияние южного циклона, из-за чего небо нахмурится, к вечеру начнутся дожди, а температурный фон вернется в свое климатическое русло. Под утро уже не ниже плюс 7 - плюс 12, а после полудня воздух успеет прогреться до плюс 20 - плюс 25", - рассказал Тишковец.По его словам, четверг будет самым дождливым, под утро температура составит плюс 10 - плюс 15 градусов, в разгар дня - плюс 17 - плюс 22. "В конце недели в тыл циклона поступит порция более свежего воздуха. В сумерках будет плюс 7 - плюс 12, в дневные часы похолодает до плюс 15 - плюс 20. Июнь пока не собирается баловать жителей Центральной России настоящей летней жарой", - заключил синоптик.

https://ria.ru/20230610/prokhlada-1877361470.html

https://ria.ru/20230609/solntse-1877140326.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода