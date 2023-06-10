Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптик Тишковец пообещал москвичам тепло в начале недели и похолодание к выходным
Отдыхающие в парке "Музеон" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Потепление ожидается в Москве с понедельника, в среду воздух может прогреться до плюс 25, а к следующим выходным снова похолодает, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что в субботу столбики столичных термометров смогли подняться только до плюс 15,5 - это климатические показатели конца апреля-начала мая. В ночь на воскресенье в условиях малооблачной погоды похолодает до плюс 1 - плюс 6, днем ожидается не выше плюс 15 - плюс 20.
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"В понедельник и вторник сохранится солнечная и сухая погода, температура немного подрастет. По ночам плюс 4 - плюс 9, днем потеплеет до плюс 17 - плюс 22. В среду скажется влияние южного циклона, из-за чего небо нахмурится, к вечеру начнутся дожди, а температурный фон вернется в свое климатическое русло. Под утро уже не ниже плюс 7 - плюс 12, а после полудня воздух успеет прогреться до плюс 20 - плюс 25", - рассказал Тишковец.
По его словам, четверг будет самым дождливым, под утро температура составит плюс 10 - плюс 15 градусов, в разгар дня - плюс 17 - плюс 22.
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"В конце недели в тыл циклона поступит порция более свежего воздуха. В сумерках будет плюс 7 - плюс 12, в дневные часы похолодает до плюс 15 - плюс 20. Июнь пока не собирается баловать жителей Центральной России настоящей летней жарой", - заключил синоптик.