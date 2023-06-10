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Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 10.06.2023
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20:53 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/pogoda-1877437392.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 10.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Потепление ожидается в Москве с понедельника, в среду воздух может прогреться до плюс 25, а к следующим выходным снова похолодает, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T20:53
2023-06-10T20:53
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Потепление ожидается в Москве с понедельника, в среду воздух может прогреться до плюс 25, а к следующим выходным снова похолодает, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в субботу столбики столичных термометров смогли подняться только до плюс 15,5 - это климатические показатели конца апреля-начала мая. В ночь на воскресенье в условиях малооблачной погоды похолодает до плюс 1 - плюс 6, днем ожидается не выше плюс 15 - плюс 20. &quot;В понедельник и вторник сохранится солнечная и сухая погода, температура немного подрастет. По ночам плюс 4 - плюс 9, днем потеплеет до плюс 17 - плюс 22. В среду скажется влияние южного циклона, из-за чего небо нахмурится, к вечеру начнутся дожди, а температурный фон вернется в свое климатическое русло. Под утро уже не ниже плюс 7 - плюс 12, а после полудня воздух успеет прогреться до плюс 20 - плюс 25&quot;, - рассказал Тишковец.По его словам, четверг будет самым дождливым, под утро температура составит плюс 10 - плюс 15 градусов, в разгар дня - плюс 17 - плюс 22. "В конце недели в тыл циклона поступит порция более свежего воздуха. В сумерках будет плюс 7 - плюс 12, в дневные часы похолодает до плюс 15 - плюс 20. Июнь пока не собирается баловать жителей Центральной России настоящей летней жарой", - заключил синоптик.
https://ria.ru/20230610/prokhlada-1877361470.html
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик Тишковец пообещал москвичам тепло в начале недели и похолодание к выходным

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке "Музеон" в Москве
Отдыхающие в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Отдыхающие в парке "Музеон" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Потепление ожидается в Москве с понедельника, в среду воздух может прогреться до плюс 25, а к следующим выходным снова похолодает, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что в субботу столбики столичных термометров смогли подняться только до плюс 15,5 - это климатические показатели конца апреля-начала мая. В ночь на воскресенье в условиях малооблачной погоды похолодает до плюс 1 - плюс 6, днем ожидается не выше плюс 15 - плюс 20.
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«

"В понедельник и вторник сохранится солнечная и сухая погода, температура немного подрастет. По ночам плюс 4 - плюс 9, днем потеплеет до плюс 17 - плюс 22. В среду скажется влияние южного циклона, из-за чего небо нахмурится, к вечеру начнутся дожди, а температурный фон вернется в свое климатическое русло. Под утро уже не ниже плюс 7 - плюс 12, а после полудня воздух успеет прогреться до плюс 20 - плюс 25", - рассказал Тишковец.

По его словам, четверг будет самым дождливым, под утро температура составит плюс 10 - плюс 15 градусов, в разгар дня - плюс 17 - плюс 22.
«
"В конце недели в тыл циклона поступит порция более свежего воздуха. В сумерках будет плюс 7 - плюс 12, в дневные часы похолодает до плюс 15 - плюс 20. Июнь пока не собирается баловать жителей Центральной России настоящей летней жарой", - заключил синоптик.
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