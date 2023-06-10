https://ria.ru/20230610/pogibshie-1877367909.html

При взрыве на заводе в Анкаре погибли пять человек

При взрыве на заводе в Анкаре погибли пять человек - РИА Новости, 10.06.2023

При взрыве на заводе в Анкаре погибли пять человек

Пять человек погибли после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, сообщили журналистам в министерстве национальной обороны Турции. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T10:43

2023-06-10T10:43

2023-06-10T12:13

в мире

анкара (провинция)

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877405118_0:223:3244:2048_1920x0_80_0_0_9162c4d6217d2e216fc337d9cafb142f.jpg

АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Пять человек погибли после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, сообщили журналистам в министерстве национальной обороны Турции.На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв."На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих. Начато судебное и административное расследование", - сообщили в ведомстве.

анкара (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, анкара (провинция), турция