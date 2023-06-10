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При взрыве на заводе в Анкаре погибли пять человек - РИА Новости, 10.06.2023
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10:43 10.06.2023 (обновлено: 12:13 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/pogibshie-1877367909.html
При взрыве на заводе в Анкаре погибли пять человек
При взрыве на заводе в Анкаре погибли пять человек - РИА Новости, 10.06.2023
При взрыве на заводе в Анкаре погибли пять человек
Пять человек погибли после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, сообщили журналистам в министерстве национальной обороны Турции. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T10:43
2023-06-10T12:13
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АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Пять человек погибли после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, сообщили журналистам в министерстве национальной обороны Турции.На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв."На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих. Начато судебное и административное расследование", - сообщили в ведомстве.
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в мире, анкара (провинция), турция
В мире, Анкара (провинция), Турция
При взрыве на заводе в Анкаре погибли пять человек

Минобороны Турции: на заводе по производству ракет и взрывчатки в Анкаре прогремел взрыв

© AP Photo / DIA Images/Yavuz OzdenМашины скорой помощи на территории завода по производству ракет в Анкаре, где произошел взрыв
Машины скорой помощи на территории завода по производству ракет в Анкаре, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© AP Photo / DIA Images/Yavuz Ozden
Машины скорой помощи на территории завода по производству ракет в Анкаре, где произошел взрыв
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 июн - РИА Новости. Пять человек погибли после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре, сообщили журналистам в министерстве национальной обороны Турции.
На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре в субботу утром прогремел взрыв.
"На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих. Начато судебное и административное расследование", - сообщили в ведомстве.
 
В миреАнкара (провинция)Турция
 
 
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