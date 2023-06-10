https://ria.ru/20230610/podtoplenie-1877349001.html

МЧС доставит специальную технику в Херсонскую область

МЧС доставит специальную технику в Херсонскую область - РИА Новости, 10.06.2023

МЧС доставит специальную технику в Херсонскую область

Спасатели доставят мобильные комплексы специальной обработки для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС в подтопленных районах Херсонской области,... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T06:07

2023-06-10T06:07

2023-06-10T06:20

происшествия

херсонская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

разрушение каховской гэс

владимир леонтьев (новая каховка)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Спасатели доставят мобильные комплексы специальной обработки для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС в подтопленных районах Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. "МЧС России направило мобильные комплексы специальной обработки в Херсонскую область. Спасательная операция, всесторонняя помощь населению, работы по ликвидации последствий ЧС в подтопленных районах продолжается", — отметил собеседник агентства. Как уточнили в пресс-службе, специалисты МЧС оказывают адресную помощь населению, занимаются эвакуацией домашних животных, оставшихся в зоне затопления. Людям, отказавшимся покинуть свои дома, поставляют воду и продукты. Отмечается, что спасатели также ведут комплексные противоэпидемические работы. Ведомство направило в Херсонскую область мобильные комплексы и станции, предназначенные для специальной санитарной обработки местности и техники, а также автомобили с санитарными средствами. Кроме того, туда доставят мобильные комплексы для информирования и оповещения.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды. По предварительным данным, погибли пятеро. Из зоны затопления эвакуировали более 5,8 тысячи человек.Как подчеркнул Владимир Путин, разрушение станции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230609/komissiya-1877319419.html

херсонская область

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происшествия, херсонская область , россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс, владимир леонтьев (новая каховка)