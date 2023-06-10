https://ria.ru/20230610/podgotovka-1877413041.html

Офицер НАТО признал высокое качество подготовки Вооруженных сил России

Офицер НАТО признал высокое качество подготовки Вооруженных сил России - РИА Новости, 10.06.2023

Офицер НАТО признал высокое качество подготовки Вооруженных сил России

Отражение попыток наступления ВСУ показало высокое качество подготовки российских войск, написал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T17:27

2023-06-10T17:27

2023-06-10T23:07

вооруженные силы рф

украина

киев

вооруженные силы украины

нато

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857472294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb880b4c45fd7e78da023f219fed2efb.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Отражение попыток наступления ВСУ показало высокое качество подготовки российских войск, написал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Sandboxx."Начиная с лета прошлого года российские военные создали на Украине одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории", — говорится в материале. По словам эксперта, эта сеть включает в себя самые разнообразные сооружения: противотанковые окопы, доты, противотранспортные заграждения, артиллерийские позиции и крупные минные поля.Как утверждает специалист, российские войска, недооцененные Западом, хорошо подготовились к атакам украинских сил и уже выводят из строя поставленные Киеву немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley.Атламазоглу также отметил, что украинцы не смогут эффективно противостоять российской артиллерии из-за отсутствия господства в воздухе, поэтому ВСУ с новейшей западной техникой приходится рисковать в открытом поле."Уже на начальных этапах украинского контрнаступления понятно, что Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией", — подытожил офицер.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230610/unichtozhenie-1877406774.html

https://ria.ru/20230610/ukraina-1877383557.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, россия, в мире