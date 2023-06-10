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Офицер НАТО признал высокое качество подготовки Вооруженных сил России - РИА Новости, 10.06.2023
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17:27 10.06.2023 (обновлено: 23:07 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/podgotovka-1877413041.html
Офицер НАТО признал высокое качество подготовки Вооруженных сил России
Офицер НАТО признал высокое качество подготовки Вооруженных сил России - РИА Новости, 10.06.2023
Офицер НАТО признал высокое качество подготовки Вооруженных сил России
Отражение попыток наступления ВСУ показало высокое качество подготовки российских войск, написал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T17:27
2023-06-10T23:07
вооруженные силы рф
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Отражение попыток наступления ВСУ показало высокое качество подготовки российских войск, написал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Sandboxx."Начиная с лета прошлого года российские военные создали на Украине одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории", — говорится в материале. По словам эксперта, эта сеть включает в себя самые разнообразные сооружения: противотанковые окопы, доты, противотранспортные заграждения, артиллерийские позиции и крупные минные поля.Как утверждает специалист, российские войска, недооцененные Западом, хорошо подготовились к атакам украинских сил и уже выводят из строя поставленные Киеву немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley.Атламазоглу также отметил, что украинцы не смогут эффективно противостоять российской артиллерии из-за отсутствия господства в воздухе, поэтому ВСУ с новейшей западной техникой приходится рисковать в открытом поле.&quot;Уже на начальных этапах украинского контрнаступления понятно, что Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией&quot;, — подытожил офицер.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230610/unichtozhenie-1877406774.html
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вооруженные силы рф, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, россия, в мире
Вооруженные силы РФ, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, В мире
Офицер НАТО признал высокое качество подготовки Вооруженных сил России

Офицер НАТО Атламазоглу: наступление ВСУ показало отличную подготовку российской армии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Отражение попыток наступления ВСУ показало высокое качество подготовки российских войск, написал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для Sandboxx.
"Начиная с лета прошлого года российские военные создали на Украине одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории", — говорится в материале. По словам эксперта, эта сеть включает в себя самые разнообразные сооружения: противотанковые окопы, доты, противотранспортные заграждения, артиллерийские позиции и крупные минные поля.
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Как утверждает специалист, российские войска, недооцененные Западом, хорошо подготовились к атакам украинских сил и уже выводят из строя поставленные Киеву немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley.
Атламазоглу также отметил, что украинцы не смогут эффективно противостоять российской артиллерии из-за отсутствия господства в воздухе, поэтому ВСУ с новейшей западной техникой приходится рисковать в открытом поле.
«

"Уже на начальных этапах украинского контрнаступления понятно, что Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией", — подытожил офицер.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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