https://ria.ru/20230610/peskov-1877392613.html
Песков назвал причину обвинений Запада в адрес России
Песков назвал причину обвинений Запада в адрес России - РИА Новости, 10.06.2023
Песков назвал причину обвинений Запада в адрес России
Обвинения Запада в адрес РФ являются попыткой закамуфлировать нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы, Запад прислушиваться к ним не собирается,... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T14:53
2023-06-10T14:53
2023-06-10T15:02
россия
москва
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Обвинения Запада в адрес РФ являются попыткой закамуфлировать нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы, Запад прислушиваться к ним не собирается, поэтому нам всего нужно добиваться самим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кадры беседы выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин."Вы знаете, что со стороны Вашингтона, со стороны европейских столиц звучат обвинения России в какой-то агрессивности и так далее. Это просто попытка закамуфлировать свое нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям", - сказал он.Песков напомнил, что об этих озабоченностях Россия говорила по нарастающей не одно десятилетие."Это вот прямое свидетельство этому. Тому, что они вовсе не собираются учитывать. Поэтому нам всего нужно добиваться самим", - отметил он.
https://ria.ru/20230410/obvineniya-1864338522.html
https://ria.ru/20230518/ssha-1872523358.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, вашингтон (штат)
Россия, Москва, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Вашингтон (штат)
Песков назвал причину обвинений Запада в адрес России
Песков: обвинения Запада в адрес России вызваны нежеланием прислушаться к Москве
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Обвинения Запада в адрес РФ являются попыткой закамуфлировать нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы, Запад прислушиваться к ним не собирается, поэтому нам всего нужно добиваться самим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кадры беседы выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
"Вы знаете, что со стороны Вашингтона
, со стороны европейских столиц звучат обвинения России в какой-то агрессивности и так далее. Это просто попытка закамуфлировать свое нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям", - сказал он.
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Песков напомнил, что об этих озабоченностях Россия говорила по нарастающей не одно десятилетие.
"Это вот прямое свидетельство этому. Тому, что они вовсе не собираются учитывать. Поэтому нам всего нужно добиваться самим", - отметил он.
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