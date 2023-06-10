Спасатели организовали переправу в Уссурийском округе
Спасатели организовали переправу в Приморье, где паводок нарушил проезд к селам
Паводок в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Спасатели организовали переправу для жителей двух сел Уссурийского городского округа Приморского края, где паводком залило часть дороги после ливней, сообщает ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале.
В пятницу в ведомстве сообщали, что спасатели организовали транспортную и лодочную переправы для жителей сел Яконовка и Богатырка Уссурийского городского округа, отрезанных от транспортного сообщения из-за ливней, переправлено 16 человек, из них два ребёнка. В субботу дорожники восстановили проезд к этим селам.
"Сотрудниками МЧС организована переправа людей в отрезанных водой территориях в Приморье. В Уссурийском городском округе прошедшие осадки ливневого характера вызвали подъем уровня воды в реке Борисовка, произошёл перелив автодороги местного значения Борисовка – Кугуки. В результате перелива... на участке дороги... ограничен проезд для всех видов транспорта в населенные пункты Кугуки, Линевичи", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что имеется подъезд через населенный пункт Утесное для автотранспорта высокой проходимости. Также в округе спасатели откачивают воду в районе дамбы на Семи ветрах, задействованы шесть человек и две единицы техники.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей 9-10 июня. Локальные осадки идут в отдельных районах края. "Примавтодор" сообщал, что в Пограничном районе прошли мощные дожди, из-за которых вода заливает дорогу в село Садовый: проехать не могут ни легковые, ни грузовые автомобили. Восстановить проезд планируется к вечеру пятницы. Прокуратура региона позже сообщила о введении режима ЧС муниципального характера в Пограничном районе. Власти рассказали, что также отрезанными из-за ливней оказались населённые пункты Застава, Гранатовка, Духовское, Приморская, Яконовка. Вечером пятницы дорожники восстановили проезд к Гранатовке, в субботу - ещё к четырем селам.