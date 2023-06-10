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Спасатели организовали переправу в Уссурийском округе - РИА Новости, 10.06.2023
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12:51 10.06.2023
https://ria.ru/20230610/pavodok-1877377780.html
Спасатели организовали переправу в Уссурийском округе
Спасатели организовали переправу в Уссурийском округе - РИА Новости, 10.06.2023
Спасатели организовали переправу в Уссурийском округе
Спасатели организовали переправу для жителей двух сел Уссурийского городского округа Приморского края, где паводком залило часть дороги после ливней, сообщает... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T12:51
2023-06-10T12:51
происшествия
уссурийский городской округ
приморский край
пограничный район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Спасатели организовали переправу для жителей двух сел Уссурийского городского округа Приморского края, где паводком залило часть дороги после ливней, сообщает ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале. В пятницу в ведомстве сообщали, что спасатели организовали транспортную и лодочную переправы для жителей сел Яконовка и Богатырка Уссурийского городского округа, отрезанных от транспортного сообщения из-за ливней, переправлено 16 человек, из них два ребёнка. В субботу дорожники восстановили проезд к этим селам. "Сотрудниками МЧС организована переправа людей в отрезанных водой территориях в Приморье. В Уссурийском городском округе прошедшие осадки ливневого характера вызвали подъем уровня воды в реке Борисовка, произошёл перелив автодороги местного значения Борисовка – Кугуки. В результате перелива... на участке дороги... ограничен проезд для всех видов транспорта в населенные пункты Кугуки, Линевичи", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что имеется подъезд через населенный пункт Утесное для автотранспорта высокой проходимости. Также в округе спасатели откачивают воду в районе дамбы на Семи ветрах, задействованы шесть человек и две единицы техники. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей 9-10 июня. Локальные осадки идут в отдельных районах края. "Примавтодор" сообщал, что в Пограничном районе прошли мощные дожди, из-за которых вода заливает дорогу в село Садовый: проехать не могут ни легковые, ни грузовые автомобили. Восстановить проезд планируется к вечеру пятницы. Прокуратура региона позже сообщила о введении режима ЧС муниципального характера в Пограничном районе. Власти рассказали, что также отрезанными из-за ливней оказались населённые пункты Застава, Гранатовка, Духовское, Приморская, Яконовка. Вечером пятницы дорожники восстановили проезд к Гранатовке, в субботу - ещё к четырем селам.
https://ria.ru/20230519/pavodok-1872862058.html
уссурийский городской округ
приморский край
пограничный район
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происшествия, уссурийский городской округ, приморский край, пограничный район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийский городской округ, Приморский край, Пограничный район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели организовали переправу в Уссурийском округе

Спасатели организовали переправу в Приморье, где паводок нарушил проезд к селам

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПаводок в Приморье
Паводок в Приморье - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Паводок в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Спасатели организовали переправу для жителей двух сел Уссурийского городского округа Приморского края, где паводком залило часть дороги после ливней, сообщает ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале.
В пятницу в ведомстве сообщали, что спасатели организовали транспортную и лодочную переправы для жителей сел Яконовка и Богатырка Уссурийского городского округа, отрезанных от транспортного сообщения из-за ливней, переправлено 16 человек, из них два ребёнка. В субботу дорожники восстановили проезд к этим селам.
"Сотрудниками МЧС организована переправа людей в отрезанных водой территориях в Приморье. В Уссурийском городском округе прошедшие осадки ливневого характера вызвали подъем уровня воды в реке Борисовка, произошёл перелив автодороги местного значения Борисовка – Кугуки. В результате перелива... на участке дороги... ограничен проезд для всех видов транспорта в населенные пункты Кугуки, Линевичи", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что имеется подъезд через населенный пункт Утесное для автотранспорта высокой проходимости. Также в округе спасатели откачивают воду в районе дамбы на Семи ветрах, задействованы шесть человек и две единицы техники.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей 9-10 июня. Локальные осадки идут в отдельных районах края. "Примавтодор" сообщал, что в Пограничном районе прошли мощные дожди, из-за которых вода заливает дорогу в село Садовый: проехать не могут ни легковые, ни грузовые автомобили. Восстановить проезд планируется к вечеру пятницы. Прокуратура региона позже сообщила о введении режима ЧС муниципального характера в Пограничном районе. Власти рассказали, что также отрезанными из-за ливней оказались населённые пункты Застава, Гранатовка, Духовское, Приморская, Яконовка. Вечером пятницы дорожники восстановили проезд к Гранатовке, в субботу - ещё к четырем селам.
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ПроисшествияУссурийский городской округПриморский крайПограничный районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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