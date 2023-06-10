https://ria.ru/20230610/pavodok-1877377780.html

Спасатели организовали переправу в Уссурийском округе

Спасатели организовали переправу в Уссурийском округе - РИА Новости, 10.06.2023

Спасатели организовали переправу в Уссурийском округе

Спасатели организовали переправу для жителей двух сел Уссурийского городского округа Приморского края, где паводком залило часть дороги после ливней, сообщает... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T12:51

2023-06-10T12:51

2023-06-10T12:51

происшествия

уссурийский городской округ

приморский край

пограничный район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Спасатели организовали переправу для жителей двух сел Уссурийского городского округа Приморского края, где паводком залило часть дороги после ливней, сообщает ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале. В пятницу в ведомстве сообщали, что спасатели организовали транспортную и лодочную переправы для жителей сел Яконовка и Богатырка Уссурийского городского округа, отрезанных от транспортного сообщения из-за ливней, переправлено 16 человек, из них два ребёнка. В субботу дорожники восстановили проезд к этим селам. "Сотрудниками МЧС организована переправа людей в отрезанных водой территориях в Приморье. В Уссурийском городском округе прошедшие осадки ливневого характера вызвали подъем уровня воды в реке Борисовка, произошёл перелив автодороги местного значения Борисовка – Кугуки. В результате перелива... на участке дороги... ограничен проезд для всех видов транспорта в населенные пункты Кугуки, Линевичи", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что имеется подъезд через населенный пункт Утесное для автотранспорта высокой проходимости. Также в округе спасатели откачивают воду в районе дамбы на Семи ветрах, задействованы шесть человек и две единицы техники. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей 9-10 июня. Локальные осадки идут в отдельных районах края. "Примавтодор" сообщал, что в Пограничном районе прошли мощные дожди, из-за которых вода заливает дорогу в село Садовый: проехать не могут ни легковые, ни грузовые автомобили. Восстановить проезд планируется к вечеру пятницы. Прокуратура региона позже сообщила о введении режима ЧС муниципального характера в Пограничном районе. Власти рассказали, что также отрезанными из-за ливней оказались населённые пункты Застава, Гранатовка, Духовское, Приморская, Яконовка. Вечером пятницы дорожники восстановили проезд к Гранатовке, в субботу - ещё к четырем селам.

https://ria.ru/20230519/pavodok-1872862058.html

уссурийский городской округ

приморский край

пограничный район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уссурийский городской округ, приморский край, пограничный район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)