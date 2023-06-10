"Идиоты просто проиграли". На Западе ужаснулись результатам украинских атак
Asia Times: ВСУ выбрали самоубийственную тактику против России в попытках наступления
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ВСУ поплатились западной бронетехникой за самоубийственную тактику, заявил порталу Asia Times высокопоставленный европейский офицер.
Источник интернет-издания, пожелавший остаться неназванным, раскрыл планы ВСУ, объяснив недавний провал украинских войск результатами британского обучения.
"Если вы хотите вести наступление и у вас есть десяток бригад и несколько десятков танков, вы их концентрируете и пытаетесь прорваться. Украинцы носятся в пяти разных направлениях. Мы пытались сказать им, чтобы они прекратили эту разрозненную тактику, определили главный удар с надлежащей поддержкой пехоты, а затем сделали то, что они могут", — заметил офицер журналистам.
Также другой источник прокомментировал потерю Украиной порядка сорока танков в результате действий российских Вооруженных сил.
«
"Украинцы пыталась провернуть Гудериана. Но у Гудериана было три тысячи танков, а эти идиоты просто проиграли те 30, которые у них были. А без превосходства в воздухе это самоубийственная миссия", — заявил источник, имея в виду прорыв немецкого генерала Хайнца Гудериана под Седаном во время битвы за Францию в 1940 году.
Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три Leopard.