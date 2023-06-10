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"Идиоты просто проиграли". На Западе ужаснулись результатам украинских атак - РИА Новости, 10.06.2023
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11:27 10.06.2023 (обновлено: 14:14 10.06.2023)
https://ria.ru/20230610/oshibka-1877371654.html
"Идиоты просто проиграли". На Западе ужаснулись результатам украинских атак
"Идиоты просто проиграли". На Западе ужаснулись результатам украинских атак - РИА Новости, 10.06.2023
"Идиоты просто проиграли". На Западе ужаснулись результатам украинских атак
ВСУ поплатились западной бронетехникой за самоубийственную тактику, заявил порталу Asia Times высокопоставленный европейский офицер. РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T11:27
2023-06-10T14:14
в мире
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ВСУ поплатились западной бронетехникой за самоубийственную тактику, заявил порталу Asia Times высокопоставленный европейский офицер.Источник интернет-издания, пожелавший остаться неназванным, раскрыл планы ВСУ, объяснив недавний провал украинских войск результатами британского обучения."Если вы хотите вести наступление и у вас есть десяток бригад и несколько десятков танков, вы их концентрируете и пытаетесь прорваться. Украинцы носятся в пяти разных направлениях. Мы пытались сказать им, чтобы они прекратили эту разрозненную тактику, определили главный удар с надлежащей поддержкой пехоты, а затем сделали то, что они могут", — заметил офицер журналистам.Также другой источник прокомментировал потерю Украиной порядка сорока танков в результате действий российских Вооруженных сил.&quot;Украинцы пыталась провернуть Гудериана. Но у Гудериана было три тысячи танков, а эти идиоты просто проиграли те 30, которые у них были. А без превосходства в воздухе это самоубийственная миссия&quot;, — заявил источник, имея в виду прорыв немецкого генерала Хайнца Гудериана под Седаном во время битвы за Францию в 1940 году.Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три Leopard.
https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html
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в мире, украина, франция, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Франция, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Идиоты просто проиграли". На Западе ужаснулись результатам украинских атак

Asia Times: ВСУ выбрали самоубийственную тактику против России в попытках наступления

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ВСУ поплатились западной бронетехникой за самоубийственную тактику, заявил порталу Asia Times высокопоставленный европейский офицер.
Источник интернет-издания, пожелавший остаться неназванным, раскрыл планы ВСУ, объяснив недавний провал украинских войск результатами британского обучения.
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"Если вы хотите вести наступление и у вас есть десяток бригад и несколько десятков танков, вы их концентрируете и пытаетесь прорваться. Украинцы носятся в пяти разных направлениях. Мы пытались сказать им, чтобы они прекратили эту разрозненную тактику, определили главный удар с надлежащей поддержкой пехоты, а затем сделали то, что они могут", — заметил офицер журналистам.
Также другой источник прокомментировал потерю Украиной порядка сорока танков в результате действий российских Вооруженных сил.
«

"Украинцы пыталась провернуть Гудериана. Но у Гудериана было три тысячи танков, а эти идиоты просто проиграли те 30, которые у них были. А без превосходства в воздухе это самоубийственная миссия", — заявил источник, имея в виду прорыв немецкого генерала Хайнца Гудериана под Седаном во время битвы за Францию в 1940 году.

Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три Leopard.
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