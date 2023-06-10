https://ria.ru/20230610/oshibka-1877371654.html

"Идиоты просто проиграли". На Западе ужаснулись результатам украинских атак

"Идиоты просто проиграли". На Западе ужаснулись результатам украинских атак - РИА Новости, 10.06.2023

"Идиоты просто проиграли". На Западе ужаснулись результатам украинских атак

ВСУ поплатились западной бронетехникой за самоубийственную тактику, заявил порталу Asia Times высокопоставленный европейский офицер. РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T11:27

2023-06-10T11:27

2023-06-10T14:14

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ВСУ поплатились западной бронетехникой за самоубийственную тактику, заявил порталу Asia Times высокопоставленный европейский офицер.Источник интернет-издания, пожелавший остаться неназванным, раскрыл планы ВСУ, объяснив недавний провал украинских войск результатами британского обучения."Если вы хотите вести наступление и у вас есть десяток бригад и несколько десятков танков, вы их концентрируете и пытаетесь прорваться. Украинцы носятся в пяти разных направлениях. Мы пытались сказать им, чтобы они прекратили эту разрозненную тактику, определили главный удар с надлежащей поддержкой пехоты, а затем сделали то, что они могут", — заметил офицер журналистам.Также другой источник прокомментировал потерю Украиной порядка сорока танков в результате действий российских Вооруженных сил."Украинцы пыталась провернуть Гудериана. Но у Гудериана было три тысячи танков, а эти идиоты просто проиграли те 30, которые у них были. А без превосходства в воздухе это самоубийственная миссия", — заявил источник, имея в виду прорыв немецкого генерала Хайнца Гудериана под Седаном во время битвы за Францию в 1940 году.Командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук в четверг сообщил, что украинские войска в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три Leopard.

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, франция, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины